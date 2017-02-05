Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Çebi’den Fenerbahçe’ye sert gönderme

Çebi’den Fenerbahçe’ye sert gönderme

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe camiasına sert göndermelerde bulundu.

Çebiden Fenerbahçeye sert gönderme
Beşiktaş Fenerbahçe maçı özel kareler - Foto Galeri

05 Şubat 2017 23:04
Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı foto özet - Tıkla İzle

Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe’ye 1-0’lık skorla mağlup olup kupaya veda ettiği maçın ardından Ahmet Nur Çebi, sarı-lacivertli camia hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Çebi, "Türk futbolseverleri, bu akşam sahada futbol oynamadan entrikalarla nasıl maç kazanılır onu seyretti. Bu da bir tespittir. Sahada top oynamayan bir futbol takımı ve sahada entrikalarla dizayn edilmiş politikalarla sahada top oynamayarak, bir maçı nasıl kazanacaklarını Türk futbolseverlere seyrettirmiş oldular bu akşam. Başka bir şey söylemek istemiyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Doğan Gündoğdu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!