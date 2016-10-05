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Cebindeki şarj cihazı, uzman çavuşun hayatını kurtardı

Hakkari’de PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada 27 yaşındaki Uzman Çavuş Tanju Kuşdemir’in göğsüne gelen kurşun, cebindeki cep telefonu şarj cihazına saplandı. Kolundan ve belinden yaralanan asker, tedavisinin ardından baba ocağına geldi.

Cebindeki şarj cihazı, uzman çavuşun hayatını kurtardı

05 Ekim 2016 13:59

29 Eylül 2016 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Beyaztaş kırsalında PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada 27 yaşındaki Uzman Çavuş Tanju Kuşdemir yaralandı. Kolundan ve belinden yaralanan asker, Yüksekova Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından memleketi Zonguldak’a geldi.

Çaycuma ilçesine bağlı Veli köyündeki baba ocağına gelen gaziye, ilçe protokolü de geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Çatışma sırasında göğsüne kurşun gelen askerin hayatı ise cebindeki cep telefonu şarjı için kullanılan “Powerbank” sayesinde kurtuldu.

“El bombaları hayatımı kurtardı”

PKK’lılarla girilen çatışmada kolundan yaralanmasına rağmen çatışmaya devam ettiğini anlatan yaralı asker, yanındaki el bombaları sayesinde hayatının kurtulduğunu söyledi. Dere yatağına attığı el bombaları sayesinde teröristlerin geri çekildiğini söyleyen Tanju Kuşdemir, o anları şöyle anlattı:
“Saat 17.00 sıralarında operasyondan geri dönecektik. Toparlanırken olduğum yere roket geldi. O sırada ateş etmek isterken kolumdan yaralandığımı hissettim. Hissettim ama savaşmaya devam ettim. Kolumu hissetmiyordum artık, parmaklarımı hissetmiyordum. Bir anda silah elimden düştü. O sırada yerde yatıyordum. Sipere yatmıştım. Onların yaklaştığını hissettim. Mermiler çok yakından geliyordu. Pimi çekmek için el bombasını yaralı elime sıkıştırdım. Ve attım. Kan kaybettikçe gözlerim kararmaya başladı. Yakınımdaki arkadaşa seslendim. Arkadaşa el bombalarını verdim. O da attı. Kendimi sürünerek geri geri çekmeye çalıştım. Halen daha kan kaybediyordum ama kimseye de bir şey demiyordum. Gözlerim kararmaya başladı.”

Arkadaşları etkilenmesin diye yaralandığını gizlemiş

Çatışma sırasında yaralandığını silah arkadaşlarından bir süre gizlemeye çalıştığını ifade eden Tanju Kuşdemir, göğsüne isabet eden kurşunu da kaldırıldığı hastanede fark ettiğini anlattı. Yaklaşık yarım saat süren çatışmanın sonunda önce güvenli bölgeye götürüldüğünü, ardından hastaneye sevk edildiğini hatırlatan Kuşdemir, şöyle devam etti:

“Yaralandığımı en sonunda arkadaşlara söylemek zorunda kaldım. Yakınımdaki bir arkadaşım yanıma geldi. O sıra halen daha çatışma devam ediyordu. Çatışma 25-30 dakika sürdü. Bizi hayatta tutan el bombaları oldu. Teröristlerin nereden geldiklerini göremiyorduk. Dere yataklarına attığımız el bombaları hayatımızı kurtardı. Beni başka güvenli bir bölgeye aldılar. Telsizden destek istedik. Hava kararınca teröristler geri çekilmeye başladılar. Sadece ben kolumdan vurulduğumu hissettim ama göğsümdeki mermiden hiçbir haberim yoktu. Bir süre arazide kaldım. Sonra helikopter geldi. Beni direk Yüksekova Devlet Hastanesi’ne getirdiler. Doktorlar geldi. Yara aldığım yerlerime bakıyorlardı. Ayıldıktan sonra göğsümden vurulduğumu ve kurşunun şarj aletine geldiğini gördüm. Kurşun powerbanka isabet ediyor. Verilmiş sadakam varmış. Bunları ben sonradan gördüm. Sadece kolumdan yaralandığımı zannediyordum. Kurşunu şarj aletinde saplanmış şekilde görünce şok oldum.”
 

Emrah Yıldız
ZONGULDAK


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