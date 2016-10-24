Nazilli'de 19 yaşındaki Hidayet Yılmaz, Veysel Olcay ve Mert Uyan, seyyar Milli Piyango satıcısından 1 TL'ye kazı kazan oynadı. Ceplerindeki son parayla oyun oynayan 3 öğrencinin şansı yaver gitti. Öğrenciler 1 liralık kazı kazandan tam 10 bin TL kazandı. İkramiyenin kendilerine çıkmasıyla şaşkına döndüklerini söyleyen öğrencilerden Hidayet Yılmaz, '19 yaşındayım,okuyorum.Arkadaşlarımla birlikte hayallerimiz gerçek oldu. İlerleyen günlerde kazandığımız ikramiyeyi çekip,eğitim masraflarımızda kullanacağız" dedi.

Şanslı arkadaşlar daha sonra kazı kazan biletiyle birlikte selfie çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Veysel Karahan