Aksaray’da kaynakçılık yaparak geçimini sağlayan Cumali Tıpırdamaz (27), çektiği kredinin borcunu ödemek için bankaya gitti. Bankaya borcunu ödedikten sonra 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’ndan geçen Tıpırdamaz, burada kuşların yiyecek bir şeyler aradığını gördü. Bunun üzerine buğday değirmencilerine giden Cumali Tıpırdamaz, cebinde kalan son 10 TL’nin 5 TL’sine yaklaşık 3 kilo buğday alarak yeniden meydana geldi. Burada aldığı buğdayları kuşlara atan Tıpırdamaz, aç kalan kuşları kısa sürede meydanda topladı. Aç kalan kuşlar Cumali Tıpırdamız’ın attığı buğdayla karınlarını doyururken, Tıpırdamaz cebinde kalan 5 TL’yi yol parası yaparak işine gitti.

Bankaya giderek kredi borcunu ödediğini ifade eden Cumali Tıpırdamaz, "Kuşları aç gördüm. Benim vicdanım el vermedi. Kış gününde kuşlar ne yiyecek? Cebimde 10 TL kalmıştı. 5 lirasına yem aldım, 5 lirayı da yol parası yapacağım. Yaklaşık 3 kilo yem aldım. Herkese kuşlara yem almasını tavsiye ederim. İnsanların karnı doyuyor ama o canlılar ne yiyecek? Cebimde 2 lira da kalsa gidip kuşlara yem alacağım dedim. Cebimde son kuruşa kadar kuşlara yem aldım” dedi.

Fadime Vurgun