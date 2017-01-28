Diğer
Kategoriler

Cebinden düşen paraları fark etmedi

Amasya’da yolda yürürken montunun cebinden düşürdüğü paraları fark etmeden ilerleyen gencin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Cebinden düşen paraları fark etmedi

28 Ocak 2017 09:01
Cebinden düşen paraları fark etmedi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, önceki gün akşam saatlerinde Yüzevler Mahallesi’ndeki tekel bayisinin önünden geçerken kaldırımda bir miktar kağıt para ile ganyan kuponu bulan bir vatandaş durumu bayiyi işleten Hüseyin Gürbüz’e anlattı. Yerdeki kağıt paraları ve kuponu alan Gürbüz, komşusu Recep Gökçe’ye ait iş yerine geçip paraları düşüreni bulmak için birlikte güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye başladı. Görüntülerden paraları düşüren gencin sokakta ve düşürdüğü yerde dolaşıp ceplerini kontrol ettiğini fark etmeleri üzerine dışarı çıkıp etrafa baktıklarını ancak göremediklerini belirten Gökçe, sonrasında sosyal medyadan görüntüleri paylaştıklarını söyledi.

135 lira nakit para ile ganyan kuponunun görüntülerdeki sahibine seslenen Hüseyin Gürbüz de, “Umarım bize ulaşır. Gelsin parasını bizden alsın. Emaneti bizdedir” diye konuştu. 

Murat Çelik A.
 

Etiketler: para


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 6°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!