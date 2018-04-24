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Çeçenistan Lideri Kadirov’dan Trump ve Merkel’e hapis tehdidi

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer batılı isimlerin Çeçenistan'a gelmeleri halinde hapse atılacağını söyledi.

Çeçenistan Lideri Kadirovdan Trump ve Merkele hapis tehdidi

24 Nisan 2018 17:17

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer batılı yetkililerin yaptırımlarına karşı uzun zaman önce misilleme yapıldığını söyledi. Kadirov, "Eğer bu ülkeye gelirlerse hemen onları gözaltına alır ve hapishaneye koyarız. Burada banka hesapları varsa, hemen engelleyeceğiz" dedi. Ramazan Kadirov ayrıca ABD'nin teröristlerle mücadele konusunda söylediklerine sadık kalması gerektiğini de ifade etti. Aralık 2017'de ABD, Ramazan Kadirov da dahil olmak üzere "Magnitski yasası” uyarınca 5 Rusya hükümet yetkilisine yaptırım getirmişti.  

Şehriyar İmanbeyli
 

 

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