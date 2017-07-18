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ÇEDAŞ'tan Sivasspor'a destek

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayıp Spor Toto Süper Lig'e yükselen Sivasspor'u ziyaret etti. Ziyarette Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile görüşen Akboğa, ÇEDAŞ olarak Sivassppor’a destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

ÇEDAŞtan Sivasspora destek

18 Temmuz 2017 15:31

Hizmet bölgesi Sivas, Tokat ve Yozgat'ta müşteri memnuniyetini artırmak için yatırım, tesis ve Ar-Ge çalışmalarını sürdüren ÇEDAŞ spora da destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, bir yıl aranın ardından Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek Sivasspor Kulübü'nü ziyaret etti. Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile görüşen Genel Müdür Akboğa, yeni sezonda Sivasspor'a başarılar diledi.

Sivasspor’un şehrin bir markası olduğuna ve başta Sivaslılar olmak üzere Sivas'a hizmet eden herkesin bu markaya sahip çıkması gerektiğine değinen Akboğa, "Öncelikle bir yıl aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükselen Sivasspor'u hak ettiği yere taşımak için emeğini hiçbir zaman esirgemeyen kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz başta olmak üzere değerli yöneticileri, teknik heyeti ve oyuncuları tebrik ederim. Sivasspor bir spor kulübü olmasının yanı sıra Sivas’ın dışa açılan yüzü ve bu şehre ekonomik katkısı olan bir marka. İnanıyorum ki bu sezon büyük başarılara imza atacak olan Sivasspor ligde hak ettiği yerde olacaktır. Bu anlamda Yiğidolar'a Süper Lig’de yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.

ÇEDAŞ olarak Sivasspor'a her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini dile getiren Akboğa,"ÇEDAŞ olarak Yiğidolar'ın yanında olmaya çalıştık. Sivasspor'un geçen sezon TFF 1. Lig'deki önemli karşılaşmaları arasında olan Adana Demirspor maçı için şirketimizce araç tahsis ederek karşılaşmayı izlemek isteyen personelimizin Adana’ya ulaşımını sağladık. Ayrıca Passolig ve bilet temini konusunda personelimize kolaylık sağlayarak Sivasspor'un yanında olmaları için destek olduk. Bu yıl da yine kırmızı-beyazlı Yiğidolar'ı karşılaşmalarda yalnız bırakmamak için iki loca kiraladık. Sivasspor'a hem maddi hem de manevi destek sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek desteklerinden dolayı ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa'ya teşekkür etti. Sivasspor tesislerinde yeni yapılan antrenman sahası yanındaki enerji nakil hattının deplasesi ile ilgili de taleplerini ileten Otyakmaz, konu hakkında ÇEDAŞ'tan destek beklediklerini kaydetti. ÇEDAŞ'ın üzerine düşen görevi yerine getireceğini belirten Genel Müdür Akboğa, yeni tesislere sorun teşkil etmeyecek şekilde deplase çalışmasını yapacaklarını söyledi. 

Uğur Yiğit

Etiketler: Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş., Sivasspor


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