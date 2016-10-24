Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nın belirlediği usul ve esaslar ile talepler doğrultusunda tüketicilerine daha kaliteli hizmet vermek adına çalışmalarını sürdüren ÇEDAŞ'ın devreye aldığı 0552 186 0186 numaralı 'WhatsApp186 İhbar Hattı' sayesinde aboneler 1 saniye içinde şikayet ve taleplerini iletebilecek.

Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde müşterilerine kaliteli, kesintisiz ve sürekli enerji verme politikasını öncelikli hizmet anlayışı olarak kabul eden Cengiz Holding, Limak Holding ve Kolin Grup ortaklığı bünyesinde bulunan ÇEDAŞ Enerji Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından Mayıs ayında Trabzon'da düzenlenen sektör toplantısında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın dile getirdiği tüketici memnuniyeti ve tüketicilerin kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir bir hizmet alması yönündeki telkinleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda modern iletişim kanallarını aktif bir şekilde kullanan ÇEDAŞ, teknolojinin sunduğu imkanları da fırsata çevirmeye devam ediyor. ÇEDAŞ, müşterilerinin ihbar, talep ve şikayetlerini en kısa sürede ve en az maliyetle iletebilmeleri için Alo 186 Çağrı Merkezi bünyesinde 0552 186 0 186 numaralı 'WhatsApp186 İhbar Hattı'nı devreye aldı.

Çedaş'a erişim bir saniye

Hattın devreye alınmasıyla ÇEDAŞ müşterileri, yanmayan sokak lambalarını, kaçak ve elektrik kesintisi ihbarları ile elektrikle alakalı tüm sorun ve taleplerini yazılı, sesli ve görüntülü olarak Alo 186 Çağrı Merkezi bünyesinde devreye alınan 0552 186 0 186 numaralı 'WhatsApp186 İhbar Hattı'ndan bildirebilecek.

EPDK tarafından belirlenen ve Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Elektrik Dağıtım Şirketleri ile Görevli Tedarik Şirketleri Çağrı Merkezleri Hizmet Kalitesi Standartlarına İlişkin Usul ve Esaslarda" yer alan standartları sağlama çalışmalarını sürdüren ÇEDAŞ, 'WhatsApp 186 İhbar Hattı' ile tüketicilerin 1 saniyede ÇEDAŞ yetkililerine ulaşımını sağlayarak aynı zamanda dağıtım şirketleri arasında ise Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK'nın belirlediği usul ve esaslar kapsamında yatırım ve tesis çalışmalarına devam ettiklerini hatırlatarak,"ÇEDAŞ olarak hizmet bölgemiz Sivas, Tokat ve Yozgat'ta tüketicilerimizin memnuniyetini önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Bu doğrultuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak ile EPDK Başkanımız Mustafa Yılmaz'ın enerji sektörü ve elektrik dağıtım şirketleri ile ilgili açıklamalarını ve taleplerini yakından takip ederek çalışmalarımıza yön veriyoruz. Aynı zamanda tüketicilerimizin bize rahatlıkla ulaşması için teknolojinin sunduğu imkanları kullandığımız sistemlere entegre ediyoruz. Bu şekilde tüketicilerimizden gelen talep ve şikayetleri hizmet kalitemizi artıracak şekilde değerlendiriyoruz. Saha çalışmalarımızı tüketici talep ve şikayetlerini de dikkate alarak oluşturuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ÇEDAŞ, bir süre önce de mahalle muhtarlarıyla iletişimi güçlendirmek ve talep, şikayet ve ihbarları almak üzere WhatsApp Muhtar Hattı'nı kullanıma açmıştı. Yine Yozgat ilinde üçüncü şahıslar tarafından yapılan bilinçsiz altyapı kazı çalışmaları nedeniyle meydana gelen kesintilerinin önlenebilmesi için ÇEDAŞ Yozgat İl İşletme Müdürünün girişimiyle kurulan ve Yozgat Belediyesi'yle birlikte kullanılan WhatsAppAltyapı Koordinasyon Grubu da kısa bir süre önce devreye girmişti.

Öte yandan ÇEDAŞ tüketici memnuniyeti için personel çalışma imkanını artırmaya çalışıyor. Sahada çalışan ekiplerin acil yardım ve ihtiyaç durumlarını tespit etmek ve personellere acil yardım ulaştırmak üzere, Alo 186 Çağrı Merkezi'ni 'Haber ve Koordinasyon Merkezi' olarak kullanmaya başladı. Bu sistemle birlikte sahada çalışan ÇEDAŞ personeli herhangi bir acil durum ve ihtiyaç söz konusu olduğunda Çağrı Merkezi üzerinden gerekli koordinasyonu sağlayacak.

Uğur Yiğit