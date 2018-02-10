Cedi Osman’ın kariyer gecesi

NBA’de normal sezon heyecanı 9 karşılaşma ile devam etti. Günün önemli müsabakalarından olan maçta iki milli basketbolcu karşı karşıya geldi. Cedi Osman’ın takımı Cleveland Cavaliers, deplasmanda Ersan İlyasova'nın takımını Atlanta Hawks'ı 123-107 mağlup etti. Cedi, ilk kez ilk 5 başladığı karşılaşmada kariyer rekorunu kırdı. Genç oyuncu, 38 dakikada sahada kaldı ve 16 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma ile oynadı. Cleveland’da ayrıca Kyle Korver 30 sayı, 3 ribaund ve LeBron James 22 sayı, 19 asist, 12 ribaund ile mücadele etti.
Atlanta’da ise Ersan İlyasova 12 sayı, 5 ribaund ve 1 top çalma ile takımına katkıda bulunurken, Dennis Schroder'ın 25 sayı, 5 ribaund ve Taurean Prince 15 sayı, 3 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.
NBA’de günün sonuçları şöyle:
Detroit Pistons: 95 - Los Angeles Clippers: 108
Philadelphia 76ers: 100- New Orleans Pelicans: 82
Atlanta Hawks: 107 - Cleveland Cavaliers: 123
Boston Celtics: 91 - Indiana Pacers: 97
Houston Rockets: 130 - Denver Nuggets: 104
Miami Heat: 91 - Milwaukee Bucks: 85
Utah Jazz: 106 - Charlotte Hornets: 94
Chicago Bulls: 114 - Minnesota Timberwolves: 113
Sacramento Kings: 100 - Portland Trail Blazers: 118
Oğuzhan Ort