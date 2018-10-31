Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers siftah yaptı

NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da karşı karşıya geldiği Atlanta Hawks'ı 136-114'lük skorla mağlup etti. Cavaliers böylece bu sezon galibiyetle tanışmış oldu. Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Cedi Osman 20 sayı, 5 ribaund, 3 asist, Rodney Hood 26 sayı, 3 asist ve Collin Sexton 17 sayı, 8 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Atlanta'da ise Trae Young 24 sayı, 4 asist ve Alex Len 22 sayı, 9 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers ise deplasmanda Toronto Raptors'a 129-112 mağlup oldu. Furkan maçta süre almadı.

NBA'de normal sezon 7 karşılaşma ile devam edecek. NBA'de gecenin sonuçları ise şöyle:

Charlotte Hornets: 125 - Miami Heat: 113

Cleveland Cavaliers: 136 - Atlanta Hawks: 114

Orlando Magic: 99 - Sacramento Kings: 107

Boston Celtics: 108 - Detroit Pistons: 105

Toronto Raptors: 129 - Philadelphia 76ers: 112

Houston Rockets: 85 - Portland Trail Blazers: 104

Memphis Grizzlies: 107 - Washington Wizards: 95

Oklahoma City Thunder: 128 - Los Angeles Clippers: 110

Oğuzhan Ort