Cedi’li Cleveland seride 2-0 geriye düştü

Birinci maçta yaşadıkları sıkıntılardan ders çıkarmış gibi görünen Warriors, Stephen Curry’nin (33 sayı 7 ribaunt 8 asist) ve Kevin Durant’ın (26 sayı 9 ribaunt 7 asist) başarılı oyunuyla rakibine üstünlük sağladı. Curry maç sırasında kayıt ettiği dokuz adet 3 sayılık basket ile ayrıca NBA Finalleri’nde yeni bir rekora imza attı. LeBron James’in 29 sayı 9 ribaunt 13 asistlik performansı Cleveland’a yetmedi.

İlk çeyrekte başa baş bir oyun sergileyen Cleveland ikinci çeyrekte aynı başarıyı gösteremeyerek ilk yarıyı 13 sayı geride kapattı. Üçüncü çeyrekte aradaki fark 4 sayıya kadar inse de Warriors farkı tekrar açarak maçı 19 sayı farkla kazandı.

Maçtan sonra İHA mikrofonuna konuşan daha önce Ülkerspor ve Galatasaray forması giymiş olan Golden State Warriors’ın Gürcü basketbolcusu Zaza Pachulia, “İlk maçtan daha agresif bir maç çıkardık. Bu maçı daha kolay kazandık gibi görülebilir ama gerçekte öyle olmadı. Bu başarı için çok çalışıp hazırlandık” dedi.

Zaza, “Kevin Durant iyi bir savunma gerçekleştirdi. Stephen hücumda inanılmazdı. Takımca kazandık. Önümüzdeki maçlara da bu maçın kasetlerini izleyip hatalarımızı çalışarak hazırlanacağız. Deplasmanda oynayacağız ve yabancı saha her zaman zor ancak kazanmak için gideceğiz” diye konuştu.

Cedi Osman'a övgü

34 yaşındaki tecrübeli basketbolcu, finallerde ilk kez süre alan Cedi Osman’a da övgüde bulunarak, “Cedi Osman’ı Türkiye’de Anadolu Efes’te oynarken izliyordum. Çok beğeniyorum. İnsan olarak da iyi bir insan ve bu çok önemli. Oyuncu olarak da inanılmaz, çok yetenekli. İlk senesi, çaylak senesinde finalde oynuyor, bu ona büyük bir tecrübe kazandıracaktır. LeBron’dan da çok şey alacaktır. Bugün oyuna girdiğinde potansiyelini gösterdi” değerlendirmesini yaptı.

Cedi Osman, serinin ikinci maçında ilk defa oyuna girme şansı buldu ve süre aldığı 4 dakika içerisinde 2 sayı buldu. Serinin üçüncü maçı 6 Haziran Çarşamba günü Cleveland’da oynanacak.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu