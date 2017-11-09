Çek Cumhuriyeti'nin Kral Köprüsü 700 senelik tarih taşıyor

Yapımına 1357 yılında başlanıp 1402 yılında bitirilen Prag Kral köprüsünün Avrupa'da en çok gezilen yerlerden birisi olduğunu belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre, Kral IV. Karl tarafından yaptırılan köprünün mimarı Peter Parler'dırı. 516 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki köprü şehrin turistler tarafından da en çok ilgi gören yeridir. Yapıldığı dönemde köprü kalesi olarak da kullanılan yapının iki ucunda birer kule yer alır. Köprünün üstünde 30 tane heykel vardır. Bunlar arasında Aziz John Nepomuk heykeli, en ünlü olanıdır.

Yapıldığı dönemde Prag şehrinde nehir üzerinde yapılan tek köprüdür. 1841 yılına kadar eski şehri Prag Kalesine bağlayan en önemli köprü olarak bilinirdi. Köprünün günümüzdeki adından önceki isimleri Kamanny Most ve Prazky Most olduğunu söylenir. Kral köprüsü Avrupa'daki gezilecek yerler arasında gün içinde en çok gezilen yerlerden birisi olduğunu iddia ediliyor. Kral köprüsüne gezmeye gelen turistler köprünün güzelliğine hayran kalırken, köprüdeki belirli alanlara sevdikleri adına özel kilitleri takıyorlar ve bu özel kilit sevgisini ölümsüzleştiğini inanılıyor. Tarihi Kral köprüsünde hatıra oluşturmak isteyen ziyaretçiler, fotoğraf çekmek için uzun kuyruk oluşturuyor.

Moshiur Rahman