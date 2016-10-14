İnternette bir araba satış sitesinde otomobilini satmak isteyen 50 yaşındaki Vural Özturan dolandırıcıların tuzağına düştü. Özturan, otomobilini satmak için bir internet sitesine ilan verdi. Bunun üzerine 16 Şubat tarihinde kendisini A.A. olarak tanıtan bir şahıs Özturan'ı aradı. Satılık ilanını gördüğünü ve arabayı satın almak istediğini söyleyen şahıs çekle ödeme yapmak istediğini söyledi. Ödeme yapmak için kayınbiraderini göndereceğini söyleyen A.A., Özturan'a ödeme yapmak istediği çekin bir fotoğrafını gönderdi. Çeki bankada kontrol ettiren Özturan herhangi bir sorun olmadığını şeklinde aldığı cevap üzerine arabasını A.A.'nın gönderdiğini söylediği Y.S.'ye sattı. Fakat daha sonra aradığında Y.S.'nin telefonun kapalı olduğunu gören Özturan durumdan şüphelenerek araştırmaya başladı. Aldığı 30 bin 500 TL çekin karşılıksız çıkması üzerine Özturan dolandırıldığını anladı. İnternette yaşadığı olayı paylaşan Özturan aynı yöntemle dolandırılan insanlara ulaştı. Bunun üzerine Türkiye'de yaklaşık 60 kişinin aynı kişi tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı.

Özturan, başına gelenleri anlattı

Vural Özturan yaşadığı olayı şöyle anlattı: “Aracımı satmak için ilan verdim. Bu arkadaşlar beni aradılar çekle verir misiniz diye. Bankada araştırdık çeki sağlam çıktı. Biz de aracımızı verdik. Daha sonra bunların telefonları kapandı. Haliyle çekin dönmeyeceğini düşündük. Çekin günü geldiğinde bankadan baktık. Maalesef karşılıksız çıktı. Ondan sonra dolandırıldığımızı anladık. Bu şahısları telefonla aradık ulaşamadık. Bunlar 6 ay içinde 30 tane falan telefon kullanmışlar. Şu an İstanbul'da 6 kişi Türkiye genelinde 60 kişiyiz. Ben sosyal medyadan paylaştım dolandırıldığımızı. Bunu gören arkadaşlar bana tek tek döndüler. Türkiye genelinde yaklaşık 60 kişiyiz. Bizi dolandıranları biz yakaladık. Polise teslim ettik. Şuanda adliyede. Biz dün tekrar ifade verdik. Savcılığa başvuruyoruz ama bir hafta sonra takipsizlikten dava düşüyor. Şimdi başka bir ilçede dava açtık. Sonucunu bekliyoruz.”

Polisin çalışmaları sonucunda yakalanan Y.S., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Y.S., savcılık tarafından Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cenk İşver