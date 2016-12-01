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Çek golcü 10 ay sonra gol sevinci yaşadı

Bursaspor’un Çek golcüsü Tomas Necid, yeşil-beyazlı formayla 10 ay sonra gol sevinci yaşadı.

Çek golcü 10 ay sonra gol sevinci yaşadı

01 Aralık 2016 11:26

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu ilk maçında dün deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Mücadelede Bursaspor adına iki gol birden kaydeden Çek yıldız Tomas Necid, yeşil-beyazlı formayla 10 ay sonra gol sevinci yaşamış oldu.

3 maçta kadroya girememişti
En son geçtiğimiz sezon 6 Şubat’ta oynanan Akhisar Belediyespor karşılaşmasında gol sevinci yaşayan Necid, 298 gün sonra yeniden bu sevinci yaşamış oldu. Ligde bu sezon yalnızca 5 karşılaşmada görev alan ve 3 karşılaşmada ise kadroya dahi giremeyen golcü oyuncunun gelecek haftalarda daha çok şans bulacağını dile getiren Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun 27 yaşındaki oyuncuya ligin 13. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11’de şans vermesi bekleniyor.

Mesut Alan
 

Etiketler: çek golcü


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