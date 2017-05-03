Diğer
Kategoriler

Çek-senet dolandırıcıları tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çek-senet bozma bahanesiyle çok sayıda kişiyi yaklaşık 500 bin TL dolandırdıkları öne sürülerek gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çek-senet dolandırıcıları tutuklandı

03 Mayıs 2017 11:20

İddiaya göre, Alanya'da çok sayıda kişi, çek-senet bozma bahanesiyle paranın bir kısmını verdikten sonra kalan kısmını vermeden kayıplara karışan şahıslardan şikayetçi oldu. Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler şüphelerinin 30 yaşındaki Hüseyin A. ve 41 yaşındaki Hasan S. olduğunu belirledi. Kimlik tespitinin ardından ilçenin birçok yerinde aranan şüpheliler asayiş ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında yakalayarak gözaltına aldı.

Çek-senet bozma bahanesiyle çok sayıda kişiyi yaklaşık 500 bin TL dolandırdıkları belirtilen ve emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edilen Hüseyin A. ve Hasan S., çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Erdal Anak
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!