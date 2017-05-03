Çek-senet dolandırıcıları tutuklandı

İddiaya göre, Alanya'da çok sayıda kişi, çek-senet bozma bahanesiyle paranın bir kısmını verdikten sonra kalan kısmını vermeden kayıplara karışan şahıslardan şikayetçi oldu. Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler şüphelerinin 30 yaşındaki Hüseyin A. ve 41 yaşındaki Hasan S. olduğunu belirledi. Kimlik tespitinin ardından ilçenin birçok yerinde aranan şüpheliler asayiş ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında yakalayarak gözaltına aldı.

Çek-senet bozma bahanesiyle çok sayıda kişiyi yaklaşık 500 bin TL dolandırdıkları belirtilen ve emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edilen Hüseyin A. ve Hasan S., çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdal Anak

