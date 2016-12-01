Başkent’te kendilerini bir inşaat şirketinin kentsel dönüşüm projelerinde görevli olarak tanıtan hırsızlar, Manisa’da yaşayan Orhan Turan isimli şahsı, kentsel dönüşüm projelerinde iş makinelerine traktörüyle mazot taşıyacağını söyleyerek kandırdı. Hırsızlara inanıp, traktörünü nakliye kamyonuna yükleyerek Ankara’ya gelen Turan’ı, 2 hırsız karşıladı. Traktörü, Etimesgut’ta hırsızların gösterdiği bir bölgeye indiren Turan, hırsızlardan biriyle yemek yemek için Kızılay’a geldi. Hırsızlardan biri yemek yeme bahanesiyle Turan’ı oyalarken, diğer hırsız traktörü çekiciye yükleterek çaldı. Turan ile yemek yemeye giden hırsız ise para çekmesi gerektiğini belirterek yanında uzaklaştı. Turan, para çekmeye giden şahıs dönmeyince taksiye binerek hemen traktörü bıraktığı yere döndü. Gittiğinde traktörünü indirdiği yerde bulamayan Turan, dolandırıldığını anlayarak karakola başvurdu. Traktörün çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

“‘Yanımda para kalmadı, ben para çekmeye gideyim’ diye belirtti ve bir daha da geri gelmedi”

Yaşadığı olayı İHA muhabirine anlatan Turan, “Olay 13 Eylül 2016 tarihinde Gökmen A. isimli şahsın beni aramasıyla gerçekleşti. Şahıs Ankara’da Pasifik İnşaat’ın Eryaman ve Mamak’ta kentsel dönüşüm projelerini tuttuklarını ve traktörle iş makinelerine mazot dağıtacağımı söylediler. Ben de kabul ettim bunu. 14 Ekim 2016 tarihinde Manisa’dan Ankara Etimesgut Yeşilova Mahallesi’ne geldik. Nakliye firmasıyla beraber geldik, Etimesgut’ta indirirken yanımda 2 tane şahıs vardı. Traktörü indirdik. Şahıslardan birisi benimle Kızılay’a geldi. Burada yemek yemek için bir yere girdik. Girdikten sonra şahıs, ‘yanımda para kalmadı, ben para çekmeye gideyim’ diye belirtti ve bir daha da geri gelmedi. Bunun üzerine taksiye binerek traktörü indirdiğimiz yere gittiğimde traktörün olmadığını gördüm. Şahıslardan benimle görüşen Gökmen A.’yı aradığımda telefonunun kapalı olduğunu gördüm” ifadelerini kullandı.

Eryaman Karakolu’na şikayet dilekçesi verdiklerini belirten Turan, yaklaşık bir hafta sonra hırsızların ve çekici şoförünün yakalandığını kaydetti. Kendisinin İl Emniyet Müdürlüğüne çağrılarak çekici sürücüsüyle karşılaştırdıklarını ifade eden Turan, “Çekici şoförü traktörü aynı gün Kastamonu Tosya’ya götürdüğünü belirtti. İl emniyettekiler, çekici şoförünün onlarla bağlantısı olmadığını söyleyerek serbest bıraktılar. İl emniyettekiler beni çekicinin yanına bindirdiler, ‘Kastamonu Tosya’ya bir bakın, herhangi bir iz falan bulursanız, sokaklarda bir gezinin gelin’ dediler. Gittik, gezindik, geldik; hiçbir iz yoktu” diye konuştu.

Hırsızların yaklaşık 20 gün önce yakalandığını belirten Turan, “Polisler, bu hırsızların ayakçı olduğunu, bunların üstü olan kişilerin peşinde olduklarını, bunların da İstanbul’da olduğunu belirttiler. Bundan 10 gün önce de diğer hırsızlar, yani 6 kişi daha yakalandığını polisler bildirdi bana. Toplam 8 şahıs yakalandı” şeklinde konuştu.



Uğur Kan Yüksek

