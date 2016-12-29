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Çekiciyle polisten kaçarken uçurumun kenarında asılı kaldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde evrakları eksik olduğu gerekçesiyle polis noktasından kaçan çekici, üzerindeki kepçeyle uçurumun kenarında asılı kaldı.


29 Aralık 2016 12:50

Malatya istikametinden, Kayseri istikametine gitmekte olan Şakir Övez (48) idaresindeki çekici, Gürün ilçesinde polis noktasını görünce trafik kanununa göre yol izin belgesi ve öncüsü olmaması sebebiyle kaçmaya çalıştı. Kavşaktan üzerinde bulunan kepçeyle dönüş yapmak isteyen Övez, çekicinin buzlanan yolda kaymasıyla uçurumda asılı kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri vinç yardımıyla uçurumda asılı kalan çekiciyi kurtardı. Cezai işlemin ardından sürücü Övez'in gerekli belgeleri temin etmesinin ardından yola devam etmesine izin verildi.

Malatya-Kayseri karayolu uçurumunu kenarında asılı kalan çekici nedeniyle bir saat çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Yasin Kayacı

Etiketler: çekici, Sivas, uçurum


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