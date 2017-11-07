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Çekiliş ile lüks araba kazandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan ve Trakya’nın en büyük alışveriş merkezi olan Tekira AVM tarafından gerçekleştirilen araba çekilişine, 10 ayrı çekiyle katılan talihli İbrahim Kürşat Kaya, 120 bin lira değerinde lüks otomobil kazandı.

Çekiliş ile lüks araba kazandı

07 Kasım 2017 09:32

Noter ve vatandaşların huzurunda yapılan çekilişle belirlenen talihli, sunucu tarafından telefonla aranarak aracı kazandığı bildirildi. Yaklaşık 10 dakika içinde AVM’ye otomobilini almaya gelen talihli Kürşat Kaya, “Aracın bana çıkmasını hiç beklemiyordum. Çok şaşkın ve heyecanlıyım. Tekira AVM’ye çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Tekira AVM Müdürü Serkan Subay ise, Aralık ayında bir araç kampanyasına daha başlanacağının sinyallerini vererek, “Önümüzdeki aylarda yeni başlayacak bir kampanyamız daha var. Her yıl araç veriyoruz. Bu kampanyada yaklaşık 147 bin kupon toplandı. En iyi katılımlardan birisi bu araç için oldu. Amacımız çok araba verip çok insanı mutlu etmek. Araba vermeye devam edeceğiz. Sürprizlerle her yıl, daha fazla araçla, daha fazla insanı mutlu etmek için burada çekilişler yapacağız hep birlikte” dedi.

Düzenlenen çekilişte yedek talihli olan Gökhan Aydın’a da teselli armağanı olarak bir altın kolye hediye edildi.
Etkinliğin sonunda İbrahim Kürşat Kaya, otomobilin anahtarını Genel Müdür Serkan Subay’dan teslim alarak direksiyona geçmenin mutluluğunu yaşadı. 

Emre Gülle

 

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