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Çekirdek paketinden öyle bir şey çıktı ki...

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çekirdek paketinden köpek dişi çıktığını iddia eden vatandaş, firmadan şikayetçi olacağını söyledi.

Çekirdek paketinden öyle bir şey çıktı ki...

28 Eylül 2016 11:21
Çekirdek paketinden öyle bir şey çıktı ki... - Tıkla İzle

İddiaya göre, İnegöl'de bir ailenin evindeki çekirdek paketinden köpek dişi çıktı. Marketten ünlü bir markaya ait çekirdek alarak evine gelen Tarkan Akyol, “Geçtiğimiz akşam ailece oturup çekirdek yiyerek, çay içerek film izlemek için marketten çekirdek alıp eve geldim. Evde dizi seyrederken, aldığım çekirdeği yemeye başladık. Paketin içinden bir tane çekirdek aldım, farklı bir sertlik olması nedeniyle ağzıma götürecekken baktım. İyice inceledikten sonra köpek dişi olduğunu fark ettim. Ondan sonra yemeyi bıraktım” dedi.

Bir gün sonra durumu anlatmak için çekirdek firmasını aradığını aktaran Akyol, “Yetkili firmanın telefonuna cevap veren bayana konuyu anlattım. O da bana 'ürünü bize gönderin, inceleyelim daha sonra sizi bilgilendireceğiz' dedi. Bu konuyla ilgili tüketici derneğine de başvuru yapacağım. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Kaliteli bir markanın böyle bir şey yapması büyük yanlış. Bir çekirdek zevkimiz vardı, o da bitti” ifadelerini kullandı.

Salih Bakıcı



Etiketler: çekirdek paketi


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