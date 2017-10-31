Çekmeköy Şahinbey Kur’an Kursu genç hafızları mezun etti

Çekmeköy Şahinbey Kur’an Kursu’nda aldıkları hafızlık eğitimi sonrasında Çekmeköy protokolününde katıldığı mezuniyet töreni düzenlenerek mezun oldular. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan tören Çekmeköy Huzur Caminde gerçekleşti. Çekmeköy Şahinbey Kur’an Kursu öğrencileri ve yöneticilerinin hazır bulunduğu Mezuniyet programına Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Müftülüğü Şube Müdürü Nazif Tiryakiol, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Çetin ve cami cemaati katılım sağladı.

Cemal Hüsnü Kansız “Allah güzel işler yapmayı nasip etsin”

Mezuniyet programında konuşma yapan Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, “16 genç kardeşimiz hafızlık eğitimi alarak bugün mezun oldular. Allah güzel işler yapmayı nasip etsin. Ben tekrar eğitimlerini tamamlayan ve mezun olan hafızlarımıza hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemize düşmanlık besleyen vatan hainlerine bizler daha duyarlı olmalıyız” dedi.

Çetin Bişkin “16 hafız öğrencimizi mezun ettik”

Çekmeköy Şahinbey Kur’an Kursu yöneticisi aynı zamanda Çekmeköy Şehit Şahinbey Camisi İmamı Mustafa Çetin Bişkin, “2 yıldır Çekmeköy Şahinbey Kur’an Kursumuzda eğitim gören 16 hafız kardeşimiz artık görevlerini tamladılar. Allah hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Dillerinde iman ve Kur’an eksik etmesin” ifadelerinde bulundu.

“Kursumuza destek bekliyoruz”

Çekmeköy Şahinbey Kur’an Kursu yöneticisi Mustafa Bişkin, “Allah rızası için destek olan hayırseverlerden Allah yapmış oldukları hayırları kabul etsin. Çok güzel bir duygu. Bu gün 16 genç hafız kardeşimiz bu gün hafız olarak mezun oldular ise hayırsever insanlarımızın destekleri ile olmuştur. Gerçek dünya dediğimiz ahirette para pul geçmiyor. İşte bu genç kardeşlerimizin okumuş olduğu Kur’an ve ettikleri dualar sayesinde karanlık dünyamız aydınlanıyor. Tüm hayırsever insanlarımızı Kur’an kursumuza desteklerinizi bekliyoruz” dedi.