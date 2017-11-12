Çekmeköy'de 10 ton hamsi dağıtıldı

Çekmeköy Belediyesi, hamsi ve horonun başrolde olduğu festival ile ilçede Karadeniz rüzgarları estirdi. Öğleden sonra pişmeye başlayan hamsilere horon, fıkralar, Temel ile Fadime’den Karadeniz parodileri, hamsi yeme yarışması ve Karadeniz müziği eşlik etti. Festival için hazırlanan 10 ton hamsi gün boyunca alandakilere ekmek arası olarak dağıtıldı. Izgarada ve yağda kızartılan hamsilerden yemek isteyen vatandaşlar metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Ekmek arası hamsiyi alan vatandaşlar, festivalin iyi organize edildiğini belirttiler. Festivale İstanbul’un çeşitli ilçelerinden gelen vatandaşların yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da katıldı. Festivalde ayrıca ‘hamsi yeme yarışması’ da yapıldı. Şişe dizilip mangalda pişirilen 100 hamsiden bir dakika içinde en çok yiyenin şampiyon seçildiği yarışmada, kadınlar ve erkekler iki ayrı kategoride yarıştı. Yarışma sonunda ödülleri Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz takdim etti.

“Katılan herkese teşekkür ediyorum”

Festival hakkında açıklama yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, katılımın yoğun olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Her kesimden insanı bir araya getirmek istediklerini ifade eden Başkan Poyraz, “İstedik ki Taşdelen Meydanı’nda tüm vatandaşlarımızla hem horon edelim hem de güzel bir gün yaşayalım. Burası 15 Temmuz Meydanı diye de geçer. Bu meydanda nöbet bekleyen insanlarımızla böyle güzel bir eğlencede beraber olalım istedik. Binlerce insan katıldı, her birine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Festivalde Karadeniz müziğinin sevilen isimleri Davut Güloğlu, Grup İmera ve Şükrü Güler de sahne aldı.

Serdal Altıntepe