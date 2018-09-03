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Çekmeköy'de polisle astsubay çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Çekmeköy'de bir astsubay ile polis, sokak ortasında çatıştı. Silahlı kavgada polis hayatını kaybederken, polisin gardiyan eşi ve astsubay ise yaralandı.

Çekmeköyde polisle astsubay çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı

03 Eylül 2018 09:38
İstanbul'da silahlı çatışma - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay sabah 07.30 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak’ta Meydana geldi. Polis memuru Süleyman A., gardiyan olan eşiyle aynı cezaevinde çalışan jandarma astsubay ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Astsubay ve polis memuru kavgada birbirlerine ateş etti. Olayda polis memuru Süleyman A. olay yerinde hayatını kaybederken, polisin gardiyan eşi ve astsubay ise yaralandı. 

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da olay yerine gelerek bilgi aldı. Yapılan incelemelerin ardından polis memuru Süleyman A.'ın cenazesi adli tıp kurumu aracına bindirildi.  

 

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