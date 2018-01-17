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Çekmeköy'de sigara hırsızları kamerada

Çekmeköy'de kapısını levye ve keski ile açtıkları dükkandan sigara çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Çekmeköyde sigara hırsızları kamerada

17 Ocak 2018 09:54
Çekmeköy'de sigara hırsızları kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz aylarda Çekmeköy'de bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir dükkana girmeye çalışan 2 hırsız, dükkanın kilidini levye ve keskiyle kırmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonunda kilidi kırmayı başaran hırsızlar, içeriye girip kasanın arkasında bulunan sigaraları ve bir adet laptopu alıp kayıplara karıştı.

Hırsızların kapıyı açarken harcadığı uzun çaba ve hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki hırsızın dükkanın kapısını levye ve keskiyle açmaya çalıştığı görülüyor. Uzun uğraşlar sonunda kilidi kıran hırsızlar içeri girip kasanın arka tarafındaki sigaraları ve masanın üstünde duran laptopu alıp kayıplara karışıyor.

Etiketler: çekmeköy, hırsızlık, sigara

 

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