Çekmeköy'de sigara hırsızları kamerada

Olay, geçtiğimiz aylarda Çekmeköy'de bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir dükkana girmeye çalışan 2 hırsız, dükkanın kilidini levye ve keskiyle kırmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonunda kilidi kırmayı başaran hırsızlar, içeriye girip kasanın arkasında bulunan sigaraları ve bir adet laptopu alıp kayıplara karıştı.

Hırsızların kapıyı açarken harcadığı uzun çaba ve hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki hırsızın dükkanın kapısını levye ve keskiyle açmaya çalıştığı görülüyor. Uzun uğraşlar sonunda kilidi kıran hırsızlar içeri girip kasanın arka tarafındaki sigaraları ve masanın üstünde duran laptopu alıp kayıplara karışıyor.