İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çekmeköy'de Trabzonlular bir araya geldi

Çekmeköy'de Trabzonlular bir araya geldi
Çekmeköy'de Trabzonlular bir araya geldi

Çekmeköy Trabzonlular Derneği'nin organize ettiği Trabzonlular Festivali'nde yöresel lezzetler katılımcılarla buluşurken, horon vazgeçilmez oldu.

Kısa süre önce kurulmasına rağmen Çekmeköy'de aktif çalışmalarını sürdüren Çekmeköy Trabzonlular Derneği'nin organize ettiği Trabzonlular Festivali'nde Trabzonlular ve Çekmeköy halkı eğlenceli zaman geçirdiler. Katılımın oldukça yoğun olduğu festivalde; yöresel lezzetlerin katılımcılarla buluştuğu festivalde horon vazgeçilmez oldu. 

Sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı festivalde katılımcılara hitaben konuşma yapan Çekmeköy Trabzonlular Derneği Başkanı Mimar Hasan Keleş, "Bize her yer Trabzon ve Çekmeköy" dedi. 

Yönetim kurulunda bulunan ekibiyle birlikte gece gündüz durmadan böyle güzel bir festivali yapmak için mücadele ettiklerini belirten Keleş, "Emek veren herkesten Allah razı olsun. Trabzonlu hemşehrierimiz ile yaşadığımız bölge halkımızı bir araya getirdik. Emek veren destek olan uzaktan yakından katılım sağlayan herkese tekrar çok teşekkür ederim" diye konuştu.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.