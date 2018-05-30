Çekmeköy'ün kızları; Samsun'da tarih yazdı

Çekmeköy'de kurulduğu günden bu güne büyük başarılara imza atan Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı büyük başarılara imza atıyor. Kuruculuğunu Sıtkı Aydemir'in yaptığı Çekmeköy İşitme Engelliler Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı kısa süre sonra Çekmeköy Belediyesi tarafından desteklenerek Çekmeköy belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı olarak büyük başarılara imza attı.

Geçen sezon çıktığı Türkiye 1. Ligin ardından bu sezon da grup lideri olarak play-of karşılaşmalarında Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren takım, geçtiğimiz hafta Samsun’da yapılan play-of karşılaşmalarında rakibi Aksaray’ı yendi.