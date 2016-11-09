Çekmeköy Belediyesi, Osmanlı döneminde Lala’lar tarafından şehzadelerin eğitimleri sırasında oynatılarak şehzadelerin strateji geliştirmelerini sağlayan mangala oyununu yarışma haline getirdi. Çekmeköy Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve ilçedeki 17 ilköğretim okulundan 166 öğrencinin katıldığı mangala yarışları kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Yarışların final programına Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın yanı sıra ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yarışmaların devamında son 10’a kalan çocuklar, kura ile rakiplerini belirledi. Çocukların zaman zaman zorlandığı yarışların sonunda birinciliği Öğretmen Semiha Yıldırım İlköğretim Okulu'ndan Engin Erten göğüsledi. Yarışmada derece yapan öğrenciler protokol üyeleri tarafından bilgisayarla ödüllendirildi.

“İşin içinde gençler ve onların eğitimleri olduğu zaman her zaman onların yanında olacağız”

Mangala yarışlarının finaline katılarak açıklamalarda bulunan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Eskiden şehzadelerin oyunu olan mangalayı, öncelikle bölgemizde, okullarımızda ve sınıflarımızda bu oyunu dağıttık. Ekiplerimiz bu oyunun bilgisini çocuklara verdiler. Bu günde burada bunun finalini yaptık. Bugün böyle küçük bir şehzademiz birinci oldu. Gözleri pırıl pırıl, gözleri canavar gibi bakan evladımız birinci oldu. Biz belediye olarak bu tarz etkinliklerde, işin içinde genç olduğu zaman, eğitim olduğu zaman biz hep onların yanındayız. Bu etkinlikte belediye olarak gençlerimizin yanındayız ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi.

Mangala oyunu ilçedeki ilköğretim öğrencilerinden yoğun ilgi gördü

Mangala yarışında rakiplerin tek tek yenen Öğretmen Semiha Yıldırım İlköğretim Okulu öğrencisi Engin Erten, “Mangalayı çok seviyorum ve bugün yarışmalarda birinci oldum. Ben Çekmeköy’ün küçük şehzadesiyim” diye konuştu. Çeyrek finalde elenerek yarışmaya veda eden Utku kulaç, Mangala oyununu çok seviyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Bu oyun hem matematiği güçlendiriyor, hem sınavlarımıza iyi geliyor hem de bizi teknolojiden uzaklaştırıyor. Bu oyunu annemizle arkadaşlarımızla herkesle oynayabiliriz" diye konuştu.

Mehmet Başa



