CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, FETÖ/PYD terör örgütünün belediyelerden temizlenmesi ve AK Parti'nin FETÖ'yle mücadelesine destek vermek için gerçekleştirdiği yürüyüş, ölüm oruca ve oturma eylemlerini bugün soğuk havada denize girerek sürdürdü. Yüzme bilmeyen Kılıçdaroğlu, FETÖ'yle mücadeleye dikkat çekmek için şortunu giyerek Altınkum Plajı'nda denize girdi. Kılıçdaroğlu, “Bugün farklı bir eylemdeyim. FETÖ'cülerin belediyelerden temizlenmesi için birazdan denize gireceğim. Deniz’i de (CHP'li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay) denizde boğacağım” dedi.

“Soyadını Gülen yapsın”

Ağabeyinin kendisiyle ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımları eleştiren Kılıçdaroğlu, “Partinin içindeki FETÖ'cüleri temizlemediği sürece soyadının aynı kalmasını istemiyorum; gitsin soyadını Gülen yapsın” dedi.

“Didim'deyim, burada kalacağım"

CHP’li Gürsel Tekin’in kendisini almaya gelip gelmediği yönündeki soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Gelmedi, gelseydi de gitmezdim zaten. Mücadelemi sürdüreceğim. Ağabeyim de aramadı. Ağabeyime çağrım yok. Bundan sonra eylemim olmayacak. Zaman içerisinde amacıma ulaştığımda eylemlerim bitecek. Şu an Didim’deyim ve Didim’de kalacağım” diye konuştu

Kısa süre denize giren Kılıçdaroğlu, “Su güzel iyi. Ülkemizde duran turistler Didim'e gelsinler" sözleriyle çağrıda bulundu.

Eylemin sonunda pankart açan Celal Kılıçdaroğlu, FETÖ’den tutuklu Erkan Karaarslan üzerinden gönderme yaparak “Kemal Abi, Erkan Karaarslan kimdir? Kim gönderdi? Bana cevap ver” yazısıyla poz verdi.

Hüseyin Çalışkan



