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Celal Kılıçdaroğlu bu kez eylem değil yardım yaptı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Didim’de yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, insanlık dramının yaşadığı Halep’teki vatandaşlar için 100 TL bağış yaptı. Kılıçdaroğlu, “Benim yatırdığım 100 TL, CHP’nin FETÖ’ye verdiği paradan daha kıymetlidir” dedi.

Celal Kılıçdaroğlu bu kez eylem değil yardım yaptı

19 Aralık 2016 17:07

AK Parti hükumetinin FETÖ/PYD ile mücadelesine verdiği destek ve ağabeyi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik söylemleri ile gündemden düşmeyen Celal Kılıçdaroğlu, sosyal bir kampanyaya destek oldu. Kılıçdaroğlu, Suriye’nin Halep kentindeki savaştan dolayı mağdur olan siviller için başlatılan yardım kampanyasına 100 TL’lik yardımda bulundu. PTT Didim Merkez Şubesi'ne gelen Kılıçdaroğlu, sıra numarası aldıktan sonra Halep için açılan hesaba 100 TL para yatırdı. Kılıçdaroğlu, makbuzunu aldıktan sonra, "Benim yatırdığım 100 TL, CHP’nin FETÖ’ye verdiği paradan daha kıymetlidir” şeklinde konuştu.

Yaptığı bağışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Celal Kılıçdaroğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın seferberlik çağrısına ben de katılıyorum. Emekli maaşımdan Halep'e 100 TL para yatıracağım. Emekliyim, artık mutfak masrafımdan 100 TL feda edeceğim. 79 milyona çağrım var; herkesin katılmasını istiyorum. Bundan sonra bu tür sosyal etkinliklerde zamanla olacak. Parayı da kendi adıma yatıracağım” diye konuştu.

Hüseyin Çalışkan

Etiketler: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu


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