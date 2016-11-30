CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, yaptığı yazılı basın açıklamasında CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Celal Kılıçdaroğlu, “FETÖ’nün Didim Belediyesi ile olan ilişkisini ortaya çıkarmak için yaptığım yürüyüşten kaynaklı CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl beni kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmiş. Onur duydum. Çünkü, ben mücadelemde haklıyım ve haklılığım ilerleyen günlerde ortaya çıkacaktır. CHP Genel Merkezi, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, FETÖ'ye ve yardakçılarına karşı duran, ülkesine, milletine, partisine bağlı olan beni disipline sevk etmiş ancak FETÖ'nün belediyeler imamı olduğu kesinleşen Erkan Karaaslan ile içli dışlı olan, CHP’ye 2014 yerel seçimlerden 3 ay önce kayıt ettirilmiş olan, siyasi geçmişi belli olmayan, FETÖ'cülerle kol kola olan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ı içine sindirebilmiş. Böyle bir kişiyi içine sindirebilen bir parti ile benim zaten işim olmaz. Kaldı ki CHP yönetimi Atatürk’ün fotoğrafını kaldırıp çöpe atanı değil, bunu açığa çıkaranı atıyor. Atatürk anıtını söküp Didim Belediyesi çöplüğüne atan Deniz Atabay’ı değil, beni partiden atıyor. FETÖ’nün okullarına yardım eden Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı değil, Atatürkçü vatanına milletine sadık Birgül Ayman Güler’i atıyor. Ve daha neler neler… Bunca olanlardan sonra aklıma gelen soru şu; Acaba Genel Merkez yöneticileri beni ve Atatürkçüleri partiden atmak için talimatı Pensilvanya’dan mı alıyor? Bu saatten sonra ben zaten CHP’de durmam. Hiç zahmet etmesinler, istifamı veriyorum” ifadelerine yer verdi.

Hüseyin Çalışkan

