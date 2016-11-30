Diğer
Kategoriler

Celal Kılıçdaroğlu CHP’den istifa etti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, yaptığı yazılı basın açıklamasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl tarafından ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine tepki gösterip CHP’den istifa ettiğini söyledi.

Celal Kılıçdaroğlu CHPden istifa etti

30 Kasım 2016 19:45

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, yaptığı yazılı basın açıklamasında CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Celal Kılıçdaroğlu, “FETÖ’nün Didim Belediyesi ile olan ilişkisini ortaya çıkarmak için yaptığım yürüyüşten kaynaklı CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl beni kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmiş. Onur duydum. Çünkü, ben mücadelemde haklıyım ve haklılığım ilerleyen günlerde ortaya çıkacaktır. CHP Genel Merkezi, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, FETÖ'ye ve yardakçılarına karşı duran, ülkesine, milletine, partisine bağlı olan beni disipline sevk etmiş ancak FETÖ'nün belediyeler imamı olduğu kesinleşen Erkan Karaaslan ile içli dışlı olan, CHP’ye 2014 yerel seçimlerden 3 ay önce kayıt ettirilmiş olan, siyasi geçmişi belli olmayan, FETÖ'cülerle kol kola olan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ı içine sindirebilmiş. Böyle bir kişiyi içine sindirebilen bir parti ile benim zaten işim olmaz. Kaldı ki CHP yönetimi Atatürk’ün fotoğrafını kaldırıp çöpe atanı değil, bunu açığa çıkaranı atıyor. Atatürk anıtını söküp Didim Belediyesi çöplüğüne atan Deniz Atabay’ı değil, beni partiden atıyor. FETÖ’nün okullarına yardım eden Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı değil, Atatürkçü vatanına milletine sadık Birgül Ayman Güler’i atıyor. Ve daha neler neler… Bunca olanlardan sonra aklıma gelen soru şu; Acaba Genel Merkez yöneticileri beni ve Atatürkçüleri partiden atmak için talimatı Pensilvanya’dan mı alıyor? Bu saatten sonra ben zaten CHP’de durmam. Hiç zahmet etmesinler, istifamı veriyorum” ifadelerine yer verdi. 

Hüseyin Çalışkan
 

Etiketler: istifa, Kemal Kılıçdaroğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç