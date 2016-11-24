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Celal Kılıçdaroğlu: 'CHP’nin belediye başkanlarını protesto etmek için yürüyeceğim'

AK Parti’nin FETÖ’yle mücadelesine destek için yarın Söke’den Didim’e yürüyecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, “Bu yürüyüşü CHP’nin içinde belediye başkanı olmuş fakat CHP’nin halkçı belediyecilik anlayışına karşı olan sahte belediye başkanlarını protesto etmek için yapıyorum” dedi.

Celal Kılıçdaroğlu: CHPnin belediye başkanlarını protesto etmek için yürüyeceğim

24 Kasım 2016 15:17

CHP Genel Başkanı Kemal Klıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, hükümetin FETÖ ile mücadelesini desteklemek için yarın gerçekleştireceği yürüyüşün hazırlıklarını tamamladı.

“Yaşanır bir Didim için, daha güzel bir Türkiye, özgür bir ülke için 25 Kasım’da Söke’den Didim’e yürüyeceğim” diyen Celal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, “Ben bu yürüyüşü CHP’ye karşı değil; CHP’nin içinde belediye başkanı olmuş fakat CHP’nin halkçı belediyecilik anlayışına karşı olan sahte belediye başkanlarını protesto etmek için yapıyorum. CHP’de belediye başkanlık düzeyine kadar gelmiş olan ama CHP ile CHP’nin halkçı, eşitlikçi, katılımcı belediyecilik anlayışıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan belediye başkanları hem CHP’yi hem halkımızı yaralamakta, onların hakkını hukukunu zayi etmekte, hem de yarınlarımızı kurmada kafa karışıklıklarına yol açmaktadırlar. Bunların acilen deşifre edilmesi lazım. Bunların halka şikayet edilmesi lazım. Çünkü bunlar çuvalın içindeki çürük incirlerdir” diye konuştu.

“Sosyal demokrat bir belediyeyi FETÖ’nün adamları yönetemez”
CHP’li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’ın bu mevkiye gelmesinin şüphelere yol açtığını öne süren Celal Kılıçdaroğlu, “CHP Genel Başkanının kardeşi olarak, Didim’de yaşayan bir kardeşiniz olarak Didim Belediye Başkanından ve bunun gibilerden utandığımı ifade etmek istiyorum. Sadece bu değil, vatandaş olarak kendi hakkımı arıyorum. Bu başkanın Didim Belediyesi’nin karlı işletmelerini kendi adamlarından oluşmuş DİBEL şirketine sattığını sağır sultanlar bile biliyor. Bu başkanın Didim’in geleceğini haramilere peşkeş çektiği artık bir sır değil. Bu adam, bütün bu olumsuzluklara muhalefet edenlere, kendisinin bu akıl almaz tutumlarını eleştirenlere göz dağı verdiği, onları tehdit ettirdiği, olmadı iş yerlerini bastırdığı artık gizli saklı bir olay olmaktan çoktan çıktı. Sosyal demokrat bir belediyeyi FETÖ’nün adamları yönetemez, belediye başkanı olacak şahıs görevlerini onlarla paylaşamaz, belediye içindeki görevlendirmeleri, mali durumu onların emrine bırakamaz. CHP’den belediye başkanı seçilip CHP’nin altını oymasına, birileriyle kirli ilişkilere girerek yetmiş beş bin Didimlinin ekmeğiyle ve geleceğiyle oynamasına müsaade edilemez. Didim Belediye Başkanı gibi kötülüğü, rantçıları, haramileri besleyen ve FETÖ için çalışan, belediyeleri onlara mali imkan kaynağı haline getiren CHP’nin sahte belediye başkanlarını protesto etmek için Söke’den başlayarak Didim’e kadar 56 kilometre yolu yürümeye kara verdim” şeklinde konuştu.

Mehmet Barlas
 

Etiketler: celal kılıçaroğlu


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