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Celal Kılıçdaroğlu, Kaymakamlık’ta Vali Yardımcısı ile görüştü

Söke’den Didim’e gerçekleştirdiği yürüyüşle ilgili olarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, Didim kaymakamlığında Aydın Vali yardımcısı Alper Faruk Güngör ile görüştü.

Celal Kılıçdaroğlu, Kaymakamlıkta Vali Yardımcısı ile görüştü

30 Kasım 2016 10:06

Celal Kılıçdaroğlu ile beraberindekilerin Didim Kaymakamlığında Vali Yardımcısı Güngör ile yaptığı görüşmeyle ilgili olarak basına yazılı açıklamada bulunuldu. Konuyla ilgili yazılı basın açıklamasında şunlar kaydedildi; “29 Kasım 2016 tarihinde Didim Kaymakamlığımızın makamında Aydın Vali Yardımcımız Alper Faruk Güngör bey ile yararlı bir görüşme yaptık. Görüşmede son günlerde ülke kamuoyunu meşgul eden ve Didim Belediyesi ile FETÖ terör örgütü arasındaki ilişkilere karşı yürüttüğümüz eylemimizle ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Kendilerine elimizde mevcut bilgi ve delillerden oluşan bir dosya teslim ettik. Ağabeyimin CHP Genel Başkanı olması benim ülkeme karşı sorumluluklarımı göz ardı etmeme neden olamaz. Kendisinin partisine sızmış bir yanlış oluşuma karşı tepki koymamı ve koyuş şeklimi beğenmeyenler olabilir. Eski bir Türk atasözü de olduğu gibi; ‘Her yiğidin yoğurt yiyişi vardır’ Bizim tepkimizin siyasetle alakası yoktur. Herhangi bir kişi ve kurumla da alakası yoktur. Tamamen özgür irademle ülkemizin sade bir vatandaşı olarak verdiğimiz bir mücadeledir. Bu mücadelemde devleti yanımda görmekten oldukça mutluyum. Sayın vali yardımcımla olan görüşmemizle ilgili daha detaylı bilgileri önümüzdeki günlerde paylaşmaya devam edeceğim. Soruşturmanın selameti açısından beni anlayışla karşılayacağınızı umar saygılarımı sunarım. Mücadelemiz Didim’deki FETÖ destekçileri gidene kadar devam edecektir” ifadelerine yer verildi. 

Hüseyin Çalışkan

Etiketler: Celal kılıçdaroğlu, kaymakamlık


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