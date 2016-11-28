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Celal Kılıçdaroğlu ölüm orucuna başlayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, AK Parti’nin FETÖ’yle mücadelesine destek vermek için 4 gün önce Söke’den başladığı yürüyüşünü tamamladı.

Celal Kılıçdaroğlu ölüm orucuna başlayacak

28 Kasım 2016 12:36
Celal Kılıçdaroğlu ölüm orucuna başlayacak - Tıkla İzle

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, 4 gün önce Söke’den başladığı 56 kilometrelik destek yürüyüşünü bugün Didim eski adliye binası önünde sona erdirdi. Günler öncesinde 7 bin kişiyle yürüyüşünü tamamlayacağını ilan eden Kılıçdaroğlu bitiş noktasına geldiğinde yanında sadece 15 kişi vardı. Gruptakiler taşıdıkları pankartlarla polis kontrolü eşliğinde Cumhuriyet Caddesi’nden Didim Belediyesi’ne geldi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Aydın’dan gelen Çevik Kuvvet ekipleri belediye önünde etten duvar ördü.
Celal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, belediye bahçesine geldiğinde bir grup CHP’li ile belediye personelinin sözlü tepkisiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu’nun belediye önüne siyah çelenk bıraktığı anda yaşanan gerilim polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

“Ölüm orucuna başlıyorum”
Belediye önünde kısa bir konuşma yapan Celal Kılıçdaroğlu, yürüyüşe başlamasının ardından telefonla tehditler aldığını savunarak; “Söke’den başlayan yürüyüşümüz Didim belediye önünden noktalıyorum. FETÖ ile Didim belediyesi arasındaki bağlantıyı çıkarmak için yaptığım protestoyu bu saatten itibaren bireysel olarak devam edeceğim. Didim belediyesi ile FETÖ arasındaki bağlantının çözülmesi ve Didim belediyesine ipotek ve kaynakların hesap vermesi için ölüm orucuna başlayacağım. Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçemi vereceğim. Çok yorgunum ve herkesten özür dilerim” şeklinde konuştu.

Başkan Atabay’ın ağabeyiyle görüşmesini eleştirdi
CHP’li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’ın ağabeyiyle İstanbul’da yaptığı görüşmeyi eleştiren Celal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
“Başkan, ‘Kılıçdaroğlu ile görüştüm’ diye gazetelere açıklama yapmış. Çıkıp bunun hesabını ver. Laf ile fısıltı ile bu işler olmaz. Ben buradan İçişleri Bakanına, Başbakana ve Cumhurbaşkanına sesleniyorum; tüm FETÖ’cülerle mücadele edeceğim.”
Açıklamanın ardından Celal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler polis kontrolü eşliğinde belediye önünden uzaklaştırıldı.

Hüseyin Çalışkan

Etiketler: Celal kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu


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