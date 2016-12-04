Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Celal Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı’na mektup

Celal Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı’na mektup

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdı.

Celal Kılıçdaroğlundan Cumhurbaşkanına mektup

04 Aralık 2016 17:05

FETÖ'yü protesto amacıyla Söke’den Didim’e yürüyerek dikkatleri üzerine çeken Celal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı’na mektup yazarak görüşme talebinde bulundu. Erdoğan’a yazdığı mektubu sosyal medya hesabından yayınlayan Celal Kılıçdaroğlu, mektupta şu görüşlere yer verdi:
“Sayın Cumhurbaşkanım, siz AK Parti'li olmadan önce bir Türksünüz, cumhuru olduğunuz insanlarla bağınız temel olarak üzerinde yaşadığımız vatandır. Bunu biliyorum. Bu vatan üzerinde her kim olursa olsun, inançları ne olursa olsun, size karşı olsalar bile onların da Cumhurbaşkanısınız. Hepimizin Cumhurbaşkanısınız. Bunu da biliyorum. Işığınızdan, önderliğinizden, şefkat ve merhametinizden hepimizi eşit biçimde faydalandırmak istediğinizden ise zerre kadar şüphem yoktur. Bu ülkeye bir şans olduğunuzdan da… Vatandaş olarak 'Böyle gelmiş böyle gider' mantığına cepheden karşı duruşunuza hayranlığımı ayrıca bildirmek istiyorum. Türkiye eski Türkiye değil. Özellikle 15 Temmuz’dan bu yana ülkemizde yaşananları bir 'Temiz Eller Hareketi' gibi algılıyorum. Buna ben vatandaş olarak kalbimle, bedenimle ve eylemimle destek olmaya çalışıyorum. Bunun bir ifadesi olarak belediyelerden ve tüm yönetim birimlerinden FETÖ yapılanması sökülüp atılsın diye geçtiğimiz günlerde Söke’den Didim’e protesto yürüyüşü yaptım. Açıkçası FETÖ meselesi tek başına ne AK Parti’nin ne de CHP veya MHP’nin meselesidir. Bu ülkemizin karşı karşıya kaldığı defedilmesi gereken beladır. Bunu ağabeyim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da anlatmaya çalıştım. Eylemimle ilgili olarak partiden atılmakla tehdit edildim. Bu işi onlara bırakmayıp bizzat kendim istifa ettim. Onların beni anlamasını çok isterdim aslında. Böyle olmadı. Şimdi de açlık grevindeyim. Umudum sizin önderliğinizde parti ayrımı gözetmeksizin herkesin FETÖ belasına aynı tepkiyi göstereceği günlerde. Topyekun bir vatan savunmasında… Çocuklarına haram ekmek yedirmemiş, bin lira emekli maaşıyla geçinen bir vatandaş olarak yaşadığım yerde CHP’li görünüp FETÖ’cülere kaynak sağlayan belediye başkanını ve onun nezdinde kınadığım FETÖ’cülerin ölüm ve linç tehditlerine aldırmıyorum. Bu konuda Didim Cumhuriyet Başsavcılığına verdiğim bilgi ve belgelerin arkasındayım. 2 Aralık günü Beyaz TV Dinamit programında Didim’le ilgili açıklanan bütün ifadeler ve öne sürülen düşünceler benim de ifade ve düşüncelerimdir. Düşüncelerimi ve elimdeki bilgileri daha ayrıntılı olarak size de iletmek istiyorum. Bu yüzden sizinle görüşme arz ve talebi içindeyim. Saygılarımla; Celal Kılıçdaroğlu.“ 

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç