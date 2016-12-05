Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan hayranlığını da dile getiren Celal Kılıçdaroğlu ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert bir dille eleştirerek, “Kemal abim keşke Nazlı Ilıcak’a sahip çıkacağına ülke menfaatlerine ve 15 Temmuz şehitlerine sahip çıksaydı” diye konuştu.

FETÖ'yü protesto amacıyla Söke’den Didim’e yürüyerek dikkatleri üzerine çeken Celal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı’na mektup yazarak görüşme talebinde bulundu. Erdoğan’a yazdığı mektubu sosyal medya hesabından yayınlayan Celal Kılıçdaroğlu, mektupta şu görüşlere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanım, siz AK Parti'li olmadan önce bir Türksünüz, cumhuru olduğunuz insanlarla bağınız temel olarak üzerinde yaşadığımız vatandır. Bunu biliyorum. Bu vatan üzerinde her kim olursa olsun, inançları ne olursa olsun, size karşı olsalar bile onların da Cumhurbaşkanısınız. Hepimizin Cumhurbaşkanısınız. Işığınızdan, önderliğinizden, şefkat ve merhametinizden hepimizi eşit biçimde faydalandırmak istediğinizden ise zerre kadar şüphem yoktur. Bu ülkeye bir şans olduğunuzdan da… Vatandaş olarak 'Böyle gelmiş böyle gider' mantığına cepheden karşı duruşunuza hayranlığımı ayrıca bildirmek istiyorum. Türkiye eski Türkiye değil. Özellikle 15 Temmuz’dan bu yana ülkemizde yaşananları bir 'Temiz Eller Hareketi' gibi algılıyorum. Buna ben vatandaş olarak kalbimle, bedenimle ve eylemimle destek olmaya çalışıyorum. Bunun bir ifadesi olarak belediyelerden ve tüm yönetim birimlerinden FETÖ yapılanması sökülüp atılsın diye geçtiğimiz günlerde Söke’den Didim’e protesto yürüyüşü yaptım. Açıkçası FETÖ meselesi tek başına ne AK Parti’nin ne de CHP veya MHP’nin meselesidir. Bu ülkemizin karşı karşıya kaldığı defedilmesi gereken beladır. Bunu ağabeyim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da anlatmaya çalıştım. Eylemimle ilgili olarak partiden atılmakla tehdit edildim. Bu işi onlara bırakmayıp bizzat kendim istifa ettim. Onların beni anlamasını çok isterdim aslında. Böyle olmadı. Şimdi de açlık grevindeyim. Umudum sizin önderliğinizde parti ayrımı gözetmeksizin herkesin FETÖ belasına aynı tepkiyi göstereceği günlerde. Topyekun bir vatan savunmasında… Çocuklarına haram ekmek yedirmemiş, bin lira emekli maaşıyla geçinen bir vatandaş olarak yaşadığım yerde CHP’li görünüp FETÖ’cülere kaynak sağlayan belediye başkanını ve onun nezdinde kınadığım FETÖ’cülerin ölüm ve linç tehditlerine aldırmıyorum. Bu konuda Didim Cumhuriyet Başsavcılığına verdiğim bilgi ve belgelerin arkasındayım. 2 Aralık günü Beyaz TV Dinamit programında Didim’le ilgili açıklanan bütün ifadeler ve öne sürülen düşünceler benim de ifade ve düşüncelerimdir. Düşüncelerimi ve elimdeki bilgileri daha ayrıntılı olarak size de iletmek istiyorum. Bu yüzden sizinle görüşme arz ve talebi içindeyim. Sayın Cumhurbaşkanım.”

“Bilgi ve belgeleri Sayın Cumhurbaşkanı’na iletmek istiyorum”

Bir haftadır açlık grevinde olduğunu, su ve şeker ile beslendiğini kaydeden Celal Kılıçdaroğlu, bazı bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teslim etmek istediğini belirtti. Dosyanın bir nüshasını Vali Yardımcısı’na ilettiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Açlık grevimi amacıma ulaşıncaya ve Didim Belediyesi FETÖ’den temizleninceye kadar devam edeceğim” dedi.

“CHP’lilerden ölüm tehdidi alıyorum”

Yürüyüş ve ardından başlattığı açlık grevinden sonra ölüm tehdidi aldığını iddia eden Celal Kılıçdaroğlu, “CHP’lilerden tehdit alıyorum. Ölüm tehdidi var. Evden dışarı çıkamıyorum. Konudan yetkililerin haberi var. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda bir şey demiyor herhangi bir yardımı da yok. Zaten önce kendi içindekileri temizlesin” ifadelerine yer verdi.

“Abim telefonlarıma cevap vermiyor”

Daha önceleri CHP Lideri Abisi Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirten Celal Kılıçdaroğlu, “Ağabeyim ya FETÖ tarafından kandırıldı veyahut da başkan yardımcıları tarafından yanlış bilgi verildi. Şu anda yanlış yolda. Yakında kendisi ile görüşmedik. O beni aramıyor ben arıyorum cevap vermiyor. Ben şunu beklerdim keşke Kemal Abim Nazlı Ilıcak’a sahip çıkacağına bu vatanın çıkarları için mücadele edip 15 Temmuz şehitlerine sahip çıksaydı da Nazlı ılcak’a sahip çıkmasaydı. Bence daha makbul olurdu” diye konuştu.

Hem açlık grevinde olması hem de ölüm tehdidi aldığından dolayı evden dışarı çıkmadığını ve günlerini gazete okuyup not tutarak geçirdiğini ifade eden Celal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gurur duyduğunu ve başkanlık sistemine bir an önce geçilmesini beklediğini söyledi. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vereceğini de söyleyen Celal Kılışdaroğlu, “Nasıl Söke’den Didim’e yürüdüysem Sayın Cumhurbaşkanımıza destek için meydanlara ineceğim” dedi.

İbrahim Kılınç