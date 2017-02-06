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Çelik kasa hırsızı yakalandı

Kayseri ve Kırşehir'de çelik kasa hırsızlığı yapan bir kişi polis ekiplerince yakalandı.

Çelik kasa hırsızı yakalandı

06 Şubat 2017 13:03

Edinilen bilgiye göre 14 Kasım 2016 tarihinde gece saatlerinde meydana gelen olayda Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ücretli vezne bölümündeki odanın demir penceresi kırılıp odada bulunan 2 adet çelik kasa kırılarak içindeki paralar çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Öte yandan Kırşehir'de de aynı yöntemle bir iş yerinden çelik kasa hırsızlığı olayının gerçekleşmesi üzerine ekipler tarafından, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordine sağlandı. Yapılan kamera incelemeleri neticesinde şüphelilerin eşkali belirlenirken, şüphelilerin olayda kullandıkları araç plakası da tespit edildi. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde şüpheli araç ve şahsı gördü. Polis ekiplerini görünce kaçan şahıs, kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İncelemelerde üzerinden çıkan nüfus cüzdanı ve ehliyetinin sahte olduğu anlaşılırken, yapılan çalışmalar sonucu şahsın 8 suçtan hakkında 14 yıl hapis cezası ile aranmakta olan N.D. (45) olduğu tespit edildi. N.D.'nin ifadesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kırşehir ilinde meydana gelen çelik kasa hırsızlığı olayını iki arkadaşı ile birlikte gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından N.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 

Turan Bulut 
 


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