Çelik sektöründen 7 ayda 10,9 milyon tonluk ihracat

Çelik İhracatçıları Birliği 2017 yılı Ocak-Temmuz dönemi ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, çelik sektörünün direkt ihracatına, diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde Türkiye’nin 2017 yılının 7 aylık dönemindeki toplam çelik ihracatı, miktar bazında 11 milyon 300 bin ton, değer bazında ise 7 milyar 800 milyon dolar oldu. 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde, çelik ihracatı miktarda yüzde 15,3 artışla 10 milyon 900 bin tona, değerde ise yüzde 30,8 artışla 6 milyar 600 milyon dolara yükseldi. AB ülkeleri bölgeler bazında liderliğini korurken Uzak Doğu’da işlerin yolunda gitmesi sektöre moral oldu. Türk çelik sektörünün Temmuz ayındaki ihracatı ise 2016’nın aynı ayına kıyasla miktarda yüzde 12 artış ile 1 milyon 200 bin ton, değerde 32,4 artışla 800 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AB ülkeleri 3,3 milyon tonla çelik ihracatında ilk sırada

2017 yılının Ocak-Temmuz dönemi rakamlarına göre; Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 79 artış ile 3 milyon 300 bin tona ulaştı. Avrupa Birliği bu dönemde de bölgeler arasındaki liderliğini korudu. Avrupa Birliği’ni 2 milyon 400 bin tonla Ortadoğu, 1 milyon 600 bin tonla Kuzey Amerika ülkeleri ve 799 bin tonla Kuzey Afrika ülkeleri izledi. Türk çelik sektörünün ihracatını artırmak üzere odaklandığı Uzak Doğu pazarındaki yükseliş de devam etti. Singapur, Hong Kong ve Malezya gibi ülkelerin ilk sıralarda yer aldığı bu bölgeye gerçekleştirdiğimiz çelik ihracatı 7 aylık dönemde miktar bazında yüzde 591 artışla 785 bin tona yükseldi. Çelik sektörünün Ocak-Temmuz ayları arasında 2016’nın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında miktar bazında ihracatında en büyük artışın yaşandığı ilk 5 ülke sırasıyla; İtalya, İspanya, Singapur, Kanada ve Birleşik Krallık oldu.

Kanada’ya 121 bin ton inşaat çeliği ihraç ettik

Ocak-Temmuz döneminde miktar bazında en fazla ihraç edilen çelik ürünleri sıralamasında birincilik değişmedi ve inşaat çeliği yüzde 17,2 düşüşe karşın 3 milyon 500 bin tonluk ihracatla ilk sırada yer aldı. İnşaat çeliği ihracatını 1 milyon 600 bin tonla yassı sıcak izlerken hemen ardından 1 milyon 600 bin tonla dikişli boru, 854 bin tonla profil ve 836 bin tonla filmaşin geldi. Bu dönemde ihracatında gerileme kaydeden inşaat çeliği Kanada sürprizi ile moral buldu. Geçen yıl Ocak-Temmuz döneminde Kanada’ya inşaat çeliği ihracatı gerçekleştiremezken bu yılın aynı döneminde ise 121 bin tonluk inşaat çeliği ihraç etti.

Çelik ihracatı Temmuz’da 1,2 milyon tona yükseldi

2017 yılı Temmuz ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla miktar bazında yüzde 12 artışla 1 milyon 200 bin tona, değerde ise yüzde 32,4 artışla 800 milyon dolara yükseldi.

"İhracatçılarımızla yakın işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam etme kararlılığındayız”

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci yaptığı açıklamada, yurtdışı pazarlarda yaşadıkları sorunlara rağmen sektörün yılın yedi aylık döneminde ihracatta iyi bir performans gösterdiğini belirterek şunları söyledi: "Özellikle inşaat çeliği ihracatında Ortadoğu ve Mısır’da kayıplarımız olduğu görülmektedir. Söz konusu bu dönemde çelik ihracatımızın miktar bazında en fazla düşüş gösterdiği ilk beş ülke sırasıyla; Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Umman, Kuveyt ve Suudi Arabistan olmuştur. Bu ülkelerin kendi çelik sanayilerini kurmaya başlamaları ve yerli sanayilerini korumaya yönelik tutumları ihracatı önemli oranda sekteye uğrattı. Olumsuzluklara rağmen yılın geri kalanında da Türkiye ihracatına ve büyümesine katkı sağlamak üzere ihracatçılarımızla yakın işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam etme kararlılığındayız”.

