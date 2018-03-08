Namık Kemal Üniversitesinin Türkiye’de Tarımsal Üretim ve Gelecek Projeksiyonu konulu oturuma konuşmacı olarak katılmak için Tekirdağ’a gelen Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarımda siyasete yer olmadığını ifade etti. Çelik, “Tarım siyaset yapılmayacak bir alandır gençler, sizde öyle yetişin yani tarım o kadar önemli ki hiç siyaset yapılmaması gereken bir alandır. En milli konudur tarım onun için, tarım milli olmalı milli savunma, milli eğitim diyorsak bu topraklar şehit kanı ile sulandı. Sulanan bu topraklar korumaktan daha fazla milli olan bir şey olabilir mi? Tabi ki en milli şey olması gereken şey tarımın milli olmasıdır. Toprağın milliği esastır. Onun için burada siyasetçilik, particilik meselesi çok gerilerde kalmalı tarıma bu gözle bakmalıyız ki eksiklerimizi gediklerimizi giderelim” ifadelerini kullandı.

“2019 seçimleri dolayısıyla yoğun bir çekişmenin, gerilim siyaseti sürecinin içerisindeyiz “

Konuşmasının devamında terör olaylarına ve 2019 seçimleri de değinen Milletvekili Çelik, “Dünyada ve ülkemizde son derece önemli gelişmelerin yaşandığı süreçten geçiyoruz. Bu süreçler nedir diye bakacak olursak birçok şey saymak mümkün. Siyasi ve ekonomi güç merkezinin Batı'dan Doğu'ya kaymaya başladı bir sürecin içerisindeyiz. Tarih iyi incelendiği zaman ekonominin ve siyasetin merkezi değişkenlik arz ediyor. Emperyalistlerin 100 yıldır hesaplarının güncellenmesinin yapılmaya çalışıldığı bir sürecin içerisindeyiz. Yine masada ittifak olup sahada ikiyüzlülük gösteren büyük devletlerin gerçek yüzlerinin göründüğü bir süreci yaşıyoruz. Suriye'de ve Irak'ta toprak bütünlüğünden yanayız, ülkelerin toprak bütünlüğünden yanayız demelerine rağmen terör koridoru oluşturmak için aleni destek verildiğini gördüğümüz bir sürecin içerisindeyiz. Uluslararası kuruluşların etkinliğini hemen hemen etkinliğini yitirdiği bir sürecin içerisindeyiz. Uluslararası kuruluşlar bir karar alıyor kimse dinlemiyor. NATO bir şey söylüyor kimse uygulamıyor. İçeride 2019 seçimleri dolayısıyla yoğun bir çekişmenin, gerilim siyaseti sürecinin içerisindeyiz” ifadelerine yer verdi.