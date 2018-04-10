Çelik üretiminde dijital dönüşüm

Endüstri 4.0’dan alınan ilhamla ‘Has4steel’ dijital dönüşüm projesi başladı. Bu sene 50’nci yılını kutlayan çelik sektörünün önemli oyuncularından Faydasıçok Holding, iş uygulamaları alanında SAP’nin ekosisteminde yer alan en büyük uluslararası iş ortaklarından itelligence ile anlaşarak, dijital dönüşüm yolculuğunu başlattı.Endüstri 4.0’dan alınan ilhamla ‘Has4steel’ dijital dönüşüm projesine başlanan projede; SAP S/4HANA, SAP SuccessFactors ve SAP Hybris Sales Cloud çözümleri, grubun 1968’den beri Türk sanayisine hizmet veren amiral gemisi Hasçelik ile birlikte Hasparlak ve Hascometal bünyesinde de uygulamaya alınıyor.

Yapılan açıklamaya göre vasıflı çelik (sıcak) üretimi, parlak çelik (soğuk) üretimi ve vasıflı çelik ile boru dağıtım faaliyetlerinin üç ayrı şirket altında konumlanarak hayata geçirildiği dijital dönüşüm projesinde; makinelerin haberleşmesinden ileri planlamaya, satıştan potansiyel müşterilere kadar tüm iş bileşenleri dijital ortama alındı. Ana verinin tek merkezde toplandığı bir platformun oluşturulduğu projede ayrıca, tüm iş süreçleri sadeleştirilip iyileştiriliyor.

Değişimi kabullenmenin ve dijital çağa uyum sağlamanın önemine değinen Faydasıçok Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok, “Dijital dönüşüm, çağımızın olmazsa olmazı. Bundan 50 yıl önce temellerimizi attık. Bugün ise gelişerek hızla büyümeye devam ediyoruz. Amerika’da ürün satış ve pazarlaması için Has Steel Americas şirketini kurarken yine aynı kıtada ve Avrupa’da yeni depolar açmayı planlıyoruz. Dolayısıyla maliyetlerimizi düşürüp tüm süreçlerimizi daha basit, yalın ve tek bir noktadan kontrol etmemiz gerekiyor. Bu anlamda Türkiye’nin en büyük SAP danışmanlık firmalarından itelligence ile yola çıkarak kendimize bir yol haritası belirleyip 5 yıllık bir dijital dönüşüm ve yatırım planı yaptık. 4 ay gibi çok kısa bir sürede tüm hazırlık sürecimizi tamamlayarak kurumsal yazılım altyapımızı en yeni teknolojilere uyum sağlayacak şekilde dönüştürmeye başladık” dedi.

itelligence CEO’su Dr. Abdülbahri Danış ise “itelligence olarak, farklı endüstriden birçok kurumun dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik ediyor, elde ettikleri somut faydalara bizzat şahit oluyoruz. İş dünyasını yeniden şekillendiren SAP uygulamaları alanındaki uzmanlığımızı Faydasıçok Holding gibi ülkemizde 1968’den buyana faaliyet gösteren ve bugün ürünlerini 65 ülkeye ulaştıran önemli bir kurumun hizmetine sunuyoruz. Bu anlamda kendilerine sağlayacağımız kazanımlardan dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

