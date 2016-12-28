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Celil Hekimoğlu: Muharrem Usta, Trabzonsporluları oyalama peşinde

Trabzonspor'un son seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Celil Hekimoğlu sessizliğini bozdu. Hekimoğlu, "Muharrem Usta Trabzonsporluları oyalama peşinde" dedi.


28 Aralık 2016 12:49

"Camiaya umut vermiyor"

Bordo-mavili yönetime ve teknik heyete bugüne kadar hem maddi hem manevi yönden hep destek verdiğini kaydeden Hekimoğlu, "Artık bu suskunluğumuzun doğru olup olmadığını sorgulamaya başladık. Trabzonspor'un sportif ve kurumsal anlamdaki gidişatı camiaya hiç umut vermiyor. Hazır ara dönem gelmişken herkesin şapkasını önüne alıp etraflıca düşünmesi gerekiyor. Gidilen bu yol sağlıklı bir yol değildir" uyarısında bulundu.

"Muharrem Usta pembe mesajlar veriyor"
Özellikle Başkan Muharrem Usta'nın sürekli pembe mesajlar vererek Trabzonsporlular'ı oyalama peşinde olduğunu vurgulayan Hekimoğlu, "Bunun doğru bir yöntem olmadığını kendini açıkça gösterdi. Futbolda toplumu ne kadar kandırmaya çalışırsanız çalışın, süreç sahada işliyor. Trabzonspor'un ise sahadaki durumu ortada. Yıllarını başarılarla geçiren, yeri geldiğinde ikinciliği dahi kendisine yeterli görmeyen bir camianın bugün sergilediği görüntü kabul edilir bir görüntü değildir. Maalesef Türkiye önünde sıradanlaşmaya başlayan bir takım imajı vermeye başladık. Köklü ve radikal hamleler yapılmazsa korkarım çok daha kötü günler bizleri bekliyor" ifadelerini kullandı.

Yanal'la doku uyuşmadı
Yönetim Kurulu'nun büyük umutlarla ve vaatlerle göreve getirdiği Teknik Direktör Ersun Yanal ile dokunun uyuşmadığına da işaret eden Celil Hekimoğlu, bu konudaki ısrarın ileride daha büyük sorunları da beraberinde getireceği fikrini savundu.

"Öz eleştiri yapılmalıdır"
Trabzonspor'da camiayı ve kulübü tanıyan, heyecanlı, kendisini tamamen işine veren ve geleceğin planlamasını da sağlıklı şekilde yapabilecek bir teknik kadroya ihtiyaç duyulduğunun belirten Hekimoğlu, "Eğer yönetimdeki arkadaşlar kendi görev süreleriyle teknik direktörün görev sürelerini eşitlemeye çalışıyorlarsa ayrılık kararını birlikte de verebilirler. Trabzonspor'un var olan sorunları ne yazık ki bu yönetim döneminde daha da artarak içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Öyle kendi içinize kapanarak, paylaşmadan, dinlemeden, kuru bir inatla bu sorunları çözmezsin. İlk devreyi bu pencereden de değerlendirmeli ve gereken öz eleştiri yapılmalıdır." diye konuştu.

"Çareyi transferde arıyorlar"
Trabzonspor'u yöneten anlayışın son dönemlerde çareyi sürekli transferde aradığını dile getiren Hekimoğlu, "Bu temelsiz düşüncenin kulübü hem maddi hem de sportif açıdan getirdiği durum ortadayken, kitlenin önüne yine transferi çözüm diye sunmak ne kadar akılcı ve inandırıcıdır? Üstelik, bu ekibin yaptığı transferler ve takıma katkıları ortadayken... Bu iyi niyetli uyarılarımıza yönetimin gereken ilgiyi ve duyarlılığı göstereceğine inanmak istiyoruz. Zira Trabzonspor hepimizin, sadece bugün içinde olanların değil" diyerek sözlerini tamamladı. 

Gökmen Şahin


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