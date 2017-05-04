Celta Vigo Manchester United şifresiz CANLI izle! TRT 1 canlı (Celta ManU)

Celta Vigo Manchester United canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında İspanyol temsilcisi Celta Vigo İngiliz devi Manchester United’ı sahasında ağırlayacak. Her iki takım için de büyük önem taşıyan mücadele de ev sahibi Celta Vigo sahasında iyi bir skor alıp İngiltere’ye avantajlı gitmek, Manchester United ise deplasmanda gol veya goller bularak rövanş için avantaj yakalamak istiyor. Dev mücadele öncesi maçı canlı olarak yayınlayacak kanal da belli oldu. Peki Celta Vigo Manchester United hangi kanalda, saat kaçta CANLI yayınlayacak. İşte Celta ManU maçıyla ilgili tüm detaylar…

CELTA VİGO MANCHESTER UNİTED HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

4 Mayıs Perşembe günü saat 22:05’te başlayacak Celta Vigo Manchester United mücadelesi TRT 1 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler dev mücadele TRT 1’den şifresiz olarak takip edebilecek.

İŞTE İKİ TAKIMIN OYNADIĞI SON 10 KARŞILAŞMA

Celta Vigo

İS1 Deportivo 0 - 1 Celta Vigo

İS1 Celta Vigo 3 - 1 Las Palmas

İS1 Valencia 3 - 2 Celta Vigo

İS1 Celta Vigo 0 - 2 Eibar

AVL Celta Vigo 3 - 2 Genk

İS1 Granada 0 - 3 Celta Vigo

AVL Genk 1 - 1 Celta Vigo

İS1 Celta Vigo 0 - 1 Real Betis

İS1 Sevilla 2 - 1 Celta Vigo

İS1 Celta Vigo 0 - 3 Athletic Bilbao

Manchester United

İNP Middlesbrough 1 - 3 Man Utd

İNP Man Utd 0 - 0 West Brom

İNP Man Utd 1 - 1 Everton

İNP Sunderland 0 - 3 Man Utd

AVL Anderlecht 1 - 1 Man Utd

İNP Man Utd 2 - 0 Chelsea

AVL Man Utd 2 - 1 Anderlecht

İNP Burnley 0 - 2 Man Utd

İNP Man City 0 - 0 Man Utd

İNP Man Utd 1 - 1 Swansea

AJAX FİNALE GÖZ KIRPTI

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Hollanda temsilcisi Ajax, sahasında Fransız ekibi Lyon'u 4-1 mağlup ederek finale göz kırptı.

Hollanda ekibi Ajax, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Johan Cruyff Arena'da Fransız ekibi Lyon'u konuk etti. Ev sahibi ekip, 25. dakikada Traore ile 1-0 öne geçti. 34. dakikada Dolberg'in fileleri havalandırmasıyla Ajax ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda hızlı bir giriş yapan Hollanda ekibi, 49. dakikada Amin Younes'in golüyle 3 farklı öne geçti. (3-0) Lyon 66. dakikada Valbuena'nın golüyle umutlanırken, son sözü 71. dakikada Traore söyledi ve Ajax, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

İki takım arasında Fransa'da oynanacak rövanş mücadelesi 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak.