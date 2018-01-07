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Celta Vigo Real Madrid şifresiz canlı izle idman tv

İspanya La Liga'nın 18.haftasında Celta Vigo kendi evinde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 22.45'te başlayacak karşılaşma ile ilgili canlı yayın bilgilerini bu haberimizde bulabilirsiniz.

Celta Vigo Real Madrid şifresiz canlı izle idman tv

07 Ocak 2018 21:22

Celta Vigo  Real Madrid maçı canlı izleme bilgileri ile karşınızdayız...Oynadığı son lig maçında Barcelona'ya sahasında 3-0 mağlup olan ve şampiyonluk yarışından uzaklaşan Real Madrid, Barcelona'nın 14 puan gerisinde 4.sırada yer alıyor. Celta Vigo ise oynadığı son 5 lig maçında 2 mağlubiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Karşılaşmayı Azerbaycan'da ve yurtdışında yaşayan vatandaşlar ise idman tv ekranlarından maç başlar başlamaz bu haberimiz üzerinden canlı olarak takip edebilecekler.

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