Geçtiğimiz Pazartesi Günü Beyoğlu’nda, ünlü radyo programcısı Cem Arslan’ı, sırtından bıçaklayarak yaralayan Semiha Müge Arcan, olayın hemen ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra savcılığa çıkarılan Arcan, sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmiş, Müge Arcan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bugün avukatı ile birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen radyocu Cem Arslan, İstanbul 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz dilekçesi sunarak, şüpheli Semiha Müge Arcan’ın tutuklanmasını talep etti.

Dilekçede, Best Fm bünyesinde uzun yıllardır radyocu olarak çalıştığını, her sabah ve akşam olmak üzere 2 program sunduğunu belirten Cem Arslan, 3 Ekim 2016 günü saat 20.00’de yayından çıkıp Taksim istikametine yürüdüğü sırada, Semiha Müge Arcan’ın kendisinin arkasından yaklaştığını kaydetti.

Arcan’ın ‘geberteceğim seni’ diyerek kendisini bıçakladığını ifade eden Arslan dilekçesinde, “Şüpheli kasten öldürmeye teşebbüsle vücudumun sırt kısmına 25-30 dikişle giderilebilecek kesi açmıştır. Şüpheli Arcan, daha önce de bana ve arkadaşlarıma başkaca saldırılarda bulunmuştur. Dönemin Best Fm çalışanı kadın arkadaşlara kezzap ve bıçakla saldırmıştır” ifadelerine yer verdi.

“Daha önce radyoda bir arkadaşımızın yüzüne kezzap attı”

Şüpheli Arcan’ın tutuklanması gerektiğine dair ifadelere dilekçesinde yer veren Arslan, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arslan, şüpheli kadını yüz yüze tanımadığını ancak 2008'den beri bizim kendilerine musallat olduğunu ifade ederek, “2008'de ilk defa radyoya gelmişti. Yine bana bıçakla saldırmıştı. O zaman bıçağı elinden alıp kendisini polise teslim etmiştik. O zaman da çok hızlı bir şekilde serbest kalmıştı. İşte ardından bizim radyoda başka bir arkadaşımızın yüzüne kezzap attı. Bıçakla saldırdı. Kendisi benimle evli olduğunu, çocuklarımız olduğunu zannediyor ve radyodaki bütün bayan programcı arkadaşlara da kıskançlık gerekçesiyle hepsinin kalbine bıçak sapladı” dedi.

“Artık bunu alışkanlık haline getirdi”

“Ben, bıçakladığı bildiğim kadarıyla beşinci ya da altıncı kişiyim” diyen Arslan, “Bugüne kadar bizim radyo dışında Kaya Çilingiroğlu'nun asistanını, Cüneyt Özdemir'in asistanını falan da bıçakladı. Onlarda çok ciddi yaralar aldılar. Bu arkadaş direkt öldürmeye teşebbüsle bu işi yapıyor. Direkt öldürmeye teşebbüsle bıçaklarını saplıyor. Artık bunu alışkanlık haline de getirdi. Kendisine dün akşam da gazeteciler 'Cem Arslan'ı neden bıçakladınız?' diye soruyorlar. 'Benim raporum var. Zaten ben biraz sonra serbest kalacağım' şeklinde cevap veriyor. Kelepçeyle çıkarılırken bile kendi durumunu kendisi çok iyi biliyor” diye konuştu.

“Hakimlerden hassasiyet göstermelerini bekliyorum”

Arcan’ın psikolojik rahatsızlıkları varsa tedavi edilmesi gerektiğini anlatan Arslan, “Çevreye tehlikeli bir kişi. Fakat ne hikmetse bizim arzu ettiğimiz gibi gelişmiyor olaylar. Bu konuyla ilgili bakanlık, savcılık, hakimlerden hassasiyet göstermelerini bekliyorum. Bu gün adliyeye serbest bırakılmasına itiraz etmek için geldim. Dilekçemi verip çıkacağım” ifadelerini kullandı.

Başak Akbulut