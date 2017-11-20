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Cem Davran, film çekimlerine İstanbul'da devam edecek

Usta oyuncu Cem Davran'ın başrolde oynadığı 'Babamın Kemikleri' filminin Tokat'ın Turhal ilçesindeki çekimleri tamamlandı, film çekimleri İstanbul'da devam edecek.

Cem Davran, film çekimlerine İstanbulda devam edecek

20 Kasım 2017 15:28

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaklaşık olarak iki hafta süren 'Babamın Kemikleri' filmi çekimleri tamamlandı. Yıllar sonra oğluyla memleketine dönüşü anlatan filmde Ömer karakterini canlandıran Cem Davran'ın baş rolünü oynadığı film ilçe merkezi ve köylerinde çekildi. Film setini ziyaret eden Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, bir süre ünlü oyuncu Cem Davran ile sohbet etti. Başkan Bekler, yönetmen Özkan Çelik'in filmi kendi memleketinde çektiğini, filmin Turhal'ın tanıtılmasına katkı sağlamasını beklediklerin kaydetti.

Sosyal medya hesabından film çekimlerin Turhal ayağının sona erdiğini duyuran Cem Davran ise,"Turhal'a yorgun ama keyifli hatıralarla veda ediyorum. İstanbul sahneleri sonrası filmimiz montaja doğru yola çıkar. Katkısı olan dostlara teşekkürler" dedi. 

Nurhan İçmez
 

Etiketler: cem davran

 

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