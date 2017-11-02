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Cem Korkmaz'ın babası Muhittin Korkmaz: 'Acım çok büyük. Canımı kaybettim'

Üsküdar'daki evinde dün akşam intihar eden internet fenomeni Cem Korkmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Bursa'ya götürüldü. Korkmaz'ın oyuncu babası Muhittin Korkmaz, "Acım çok büyük. Canımı kaybettim" dedi.

Cem Korkmazın babası Muhittin Korkmaz: Acım çok büyük. Canımı kaybettim

02 Kasım 2017 12:51
Muhittin Korkmaz: 'Acım çok büyük. Canımı kaybettim' - Tıkla İzle

İnternette paylaştığı videolarla ünlenen Cem Korkmaz dün akşam Üsküdar'daki evinde intihar etmiş, cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı. Korkmaz'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından bugün ailesi tarafından teslim alındı. Cem Korkmaz'ın babası Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Acılı baba gözyaşlarına hakim olamazken, "Acım çok büyük evladımı kaybettim canımı kaybettim.Bu akşam Bursa'ya götüreceğim. Yarın Bursa Ulu Camii'nde cenaze namazı kılacağız" dedi. Korkmaz'ın babası ve yakınları internette yazılan bazı iddialara tepki göstererek," İnternette yazılanlar hepsi yalandır, dolandır" dedi.  

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Etiketler: Cem korkmaz, Muhittin Korkmaz

 

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