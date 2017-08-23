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Cem Küçük: 'Ahmet Hakan FETÖ'cü polislerin emrinde'

Gazeteci Cem Küçük Medya Kritik programında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’yle alakalı yaptığı destek yorumlarıyla gündeme gelen Ahmet Hakan hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Cem Küçük: Ahmet Hakan FETÖcü polislerin emrinde

23 Ağustos 2017 13:49
Cem Küçük: 'Ahmet Hakan FETÖ'cü polislerin emrinde' - Tıkla İzle

TGRT Haber'de ekrana gelen 'Medya Kritik programında Gazeteci Yazar Cem Küçük, Hürrriyet yazarı Ahmet Hakan’ın bir programında FETÖ'cülerin tutuklama kararlarını eleştirip, ''Tutuksuz yargılansın'' açıklamasını değerlendirdi. Küçük, ''Ahmet Hakan'ın sarfettiği bu sözler yüzünden Ekrem Dumanlı tutuklanamadı ve kaçtı'' dedi.

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'Dumanlı kaçacak diye 50 kere söyledim'

Hidayet Karaca'nın şuan da içeride olduğunu belirten Küçük, ''Peki Ekrem Dumanlı nerede?'' diye sitemde bulundu. 22 Temmuz 2014 yılında Hakan'ın bir programında tutuklanan FETÖ'cüleri savunduğunu belirten Küçük, ''Yaptığı bu konuşmalar Hakan'ın Fetullahçı polislerin emrinde olduğunu gösteriyor. Ben burada Dumanlı kaçacak diye 50 kere söyledim. Hakan'da ''Hidayet Karaca, bırakılsın'' açıklamaları yapıyordu'' dedi.

Küçük ayrıca ''Delikanlı ise aynısını şimdi söylesin. Bu isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için 17-25 Aralık'ta FETÖ'cü polisler ve savcılarla iş birliği yaptı'' şeklinde konuştu.

Etiketler: ahmet hakan, cem küçük


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