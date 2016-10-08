Daha önce "Başkanlık Sistemi ve Yeni Anayasa Konferanslar Serisi" düzenleyen Canik Belediyesi, şimdi ise "15 Temmuz ve Sonrası" konferansları kapsamında hain darbe girişiminin amaçlarını ve sonuçlarını vatandaşlara anlatıyor. Gazeteci-Yazar Cem Küçük, Canik Kültür Merkezi’nde “FETÖ Gerçeği” sunumuyla Samsunlularla buluştu.

Konferans ilk olarak Canik Belediye Başkanı Osman Genç'in darbe girişimi öncesi FETÖ ile alakalı sözlerinin yer aldığı sinevizyon gösterisi ile başladı. Daha sonra söz alan Küçük, FETÖ ve bu örgüte yardımda bulunanlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi öncesinde aydınlardan Ahmet ve Mehmet Altan gibi isimlerden destek aldığını iddia eden Gazeteci-Yazar Cem Küçük, “Darbe girişimi öncesinde orduda 3 bin muvazzaf subay vardı. Teğmenden, orgenerale kadar. 2 bin tanesi darbeye aktif olarak katıldı. Bin 780 tanesi Fetullahçı çıktı. 314 tane general var. 148 tanesi darbeye aktif olarak katıldı. Bence daha çok kişi katıldı. Tutuklanan ve ihraç edilenleri söylüyorum. Mekanize piyade tugaylarının tamamı işin içerisinde. Hava kuvvetlerinin yüzde 80’i işin içerisinde. Astsubayların, uzman çavuşların yarısı işin içerisinde. 2.,3. Ege Ordusu, işin içinde. Bir tek 1. Ordu ve Özel Kuvvetler Komutanlığı, Zekai Aksakallı Paşa ve Ömer Halisdemir’in içerisinde olduğu birlik dışında herkes darbenin içinde. Bunu göstere göstere yaptılar. Hazırlayarak yaptılar. Kaç defa söylediler; ‘Yatakta basıp, şafakta asacağız’ dediler. ‘Keşke darbe olsaydı bu sürece daha çok katkım olurdu’ dediler televizyonlarda. ‘Temmuz ayında Türkiye’ye döneceğim’ dediler. Hazırlık ve plan yaptılar. Bunların hepsini televizyonlarda aydın bozuntuları, Ahmet Altan, Mehmet Altan gibi aşağılık sürüsünden de destek alarak, bu darbeyi bir şekilde gerçekleştirdiler. Cumhurbaşkanı öldürülseydi belki de daha çok kan dökülecek, daha çok şehit verilecek, Güneydoğumuz gidecekti. Benim kızgınlığım darbenin analiz edilememesinedir” diye konuştu.

"Sanatçıların çoğunun ciğeri 5 para etmez"

Darbe girişimi sonrası sanatçılardan ve aydınlardan yardım istenmesinin yanlış olduğunu dile getiren Cem Küçük, “Bu darbe girişimi sadece vatandaşların çabası ve gayreti sayesinde başarısızlığa uğratıldı. 15 Temmuz olduğunda bazı gazeteciler, kafası az çalışan arkadaşlarımız, gazetecilerden imza toplayan, sanatçılardan imza toplayan, ‘Onlar geniş kitlelere hitap ediyorlar. Ondan destek alalım’ diyorlardı. Öyle bir şey yok. Bu darbeyi gazeteciler, aydın diye geçinenler ya da sanatçı diye geçinen dış kapının mandalları önlemedi, önleyemez de. O insanların ne mal olduğunu her zaman görmüştük ama bu süreçte çok daha iyi gördük. Bu milleti küçümseyen, bu milletin giyinmesiyle, yemesiyle, içmesiyle, konuşmasıyla dalga geçip kendisini her şeyin üstünde gören bu alçak güruhun bu millete faydası olmadığını da bir kere daha görmüş olduk. İlla biriyle gurur duyulacaksa, kendinizle gurur duyun. O ekranlarda gördüğünüz ya da sanatçı, sinemacı, dizi oyuncusu diye gördüğünüz tayfanın çoğunun ciğerinin 5 para etmez olduğunu bilin. Biz bunları tanıyoruz. Bunların sizin karşınızda bir kıymeti yok” şeklinde konuştu.

"Askerlerin birçoğu olayları idrak edemedi"

Askerlerin birçoğunun olayları idrak edemediğini de iddia eden Küçük sözlerini şöyle tamamladı: “15 Temmuz darbesi göz göre göre geldi ve bunu gizlemediler. F 16’ları kullanan pilotların yüzde 70’inin Fetullahçı olduğunu her yerde yazdık. Türkiye’de toplum içerisinde kafası en az çalışan kesim askerlerdir. Olayları analiz edecek, ‘şu masa ne işe yarar, şu duvar ne işe yarar, bu mikrofon nedir, nereden gelir, kim yaptı?’ diye konuşacak, en düşük analiz edecek kesim askerlerdir. Hepsi değil; içerisinde kıymetli insanlar da var.”

Küçük, konuşmasının ardından, kendi yazdığı kitabını hayranları için imzaladı.