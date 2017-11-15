Cem Küçük: 'Reytinglerle yüzde yüz oynanıyor'

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, ünlü sunucu Uğur Arslan'ın Instagram hesabından paylaştığı 'reytinglerin aşağı çekildiği' iddiası hakkında konuştu. Küçük, ''Benim bu konudaki görüşüm; reytinglerle yüzde 100 oynanıyor. Bunu kimse 'oynanmıyor diyemez".

Reytinglerde küçük çaplı oynamalarla bir takım yerlerin değiştirildiğini belirten Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, ''Ana datalarda küçük oynamalar yapıldığı zaman, bu küçük oynamalar totale bir şekilde yansıyor. Hangi programla hangi dataya girersen, o datalarla ilgili sonuçlar çıkıyor. Reyting sonucu olarak önümüze geliyor. Kimsenin kafası karışmasın, sonuç ortaya çıktıktan sonra oynamıyorlar. "People Meter" dediğimiz deneklerin evlerinde bulunan cihazlardan gelen bilgilerle oynanıyor. O bilgiler manipüle edilmiş olarak girilebiliyor. Türkiye'de uydu kanalları çok izleniyor. Reyting sistemi Türkiye'nin % 60 ya da % 70'ine tekabül ediyor. Bu rakam da iyimser bir rakam. Bu tür tuhaflıklar olduğu için TNS'nin ciddi bir denetimden geçmesi gerekiyor. Bu tür tuhaf reyting sonuçları ile hem reklam pastasını, programları ve televizyonların geleceğini tehlikeye atamazsınız. Burada gerçekçi olmak zorundasınız'' şeklinde konuştu.