Cem Küçük: 'Türk medyası çetelerden temizlenecek'

İşte Cem Küçük'ün 'Türk medyası çetelerden temizlenecek' başlıklı yazısı

Nasıl ki bu ülkede devletin içine yerleşmiş önce 28 Şubat örgütü, sonra Fetullahçı terör örgütü vardıysa ve her ikisi de temizlendiyse aynı şekilde medyada da çeteler vardır. Medyaya çöreklenmiş sözde gazeteci kılıklı bu organize suç örgütleri de muhakkak temizlenecektir. 2017-19 arası işte bu 28 Şubatçı çetelerin tıpkı FETÖ gibi berhava edildiği periyot olacaktır. Aydın Doğan'a da buradan bir uyarım var. Emrinizdeki tetikçiler bizlere saldırabilirler. Biz de karşılığını veririz. Mesele bizlerin arasındadır. Ama eğer bu meseleyle hiç ilgisi olmayan Mücahit Bey ve Aslıhan Hanım'a yalanlarla ve iftiralarla alçakça saldırıya devam ederlerse o zaman olay değişir. Size centilmenlik prensibini bozmamanızı tavsiye ederim Aydın Bey. Konuyla hiç ilgisi olmayan Ören Ailesi'nin özel hayatına iftiralarla saldırılmasını Doğan Ailesi'nin fertlerinin özel hayatına tecavüz edilmesi gibi görmeniz ahlak ve namusun gereğidir. Yiğidin harman olduğu Gümüşhane Kelkitimizin gerçek Anadolu insanı böyle davranır. Umarım öyle davranırsınız.

Medyadaki bu organize suç örgütüne dair pazartesi yazımı herkes bir daha okusun. Bunlar tıpkı FETÖ gibi çalışan bir örgüttür. Önce fabrikasyon imalat delil uydururlar, sonra sistematik yalan ve iftira ile bunu boca ederek karşı tarafı yıldırmaya çalışırlar. Ben ve hayatımda hiç tanımadığım konuşmadığım bir alçak olan Hakan Şükür'ün arasında olmayan konuşmayı imal etmeleri böyle iştir. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da bunların suratında tokat gibi patlattı bu yalanını. Bu işlerin merkezindeki tetikçi Soner Yalçın ve çetesidir. Bu çete tam anlamıyla menfaat amaçlı bir suç örgütüdür. Yalçın'ın piyonu Oray Eğin de bu çetenin elemanıdır. Peki bu çetenin bu kirli yasa dışı işleri yapabilmesi için bunları himaye edenler kimdir? Bunları himaye eden iki kişi de Ahmet Hakan ve Ertuğrul Özkök'tür. Bunu zaten medya camiasında bilmeyen tek kişi yok. Yani örgütsel şemayı sıralarsak 1 numara Özkök'tür, 2 numara Yozgat kuzusu, 3 numara Soner Yalçın'dır.

Bu çete Özkök kontrolünde olduğu için Doğan Holding aleyhine tek söz etmez. Soner Yalçın çetesi habire Aydın Doğan'a yalakalık eder ve çıkarlarına hizmet etmek ister. Şu sıra bu çetenin kafeslemek istediği ve Beypazarı soda madeni işini çökertmek istedikleri adam da Turgay Ciner'dir. Çok yakında çok ağır bir polemik yaşadık ama Fatih Altaylı'nın da bu çeteyle şu an doğrudan ilgisi yoktur. Fakat bu çete Altaylı'yı da yanına almak istemektedir. Ben düşmanıma bile adil davranırım. Dürüst olmak gerekirse Altaylı, Kenan Tekdağ gibi Turgay Ciner'e tam bağlılık içinde şu an. Ama sonu Beypazarı soda işinde büyük yara almakla ya da çökmekle bitecek bu süreç konusunda Turgay Ciner ve adamları ne kadar uyanık o çok meçhul.

Bu bahsettiğim Soner Yalçın çetesinin bir gücü kalmamıştır. Ciner'e büyük zararları olacaktır. Eğer bu çetenin şantajlarından çekinirlerse yanlış yaparlar. Bu çetenin güçsüzlüğünü ve önemsizliğini Ciner ve dostlarının görmesi gerekir. Bakın daha iki sene önce hem Turgay Ciner'e iftira atan hem Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Yiğit Bulut'a da hakaretler eden Oray Eğin'in yazısı aynen şu:

"...Bu ülke için tehlikeli olan şey Türkiye'nin en büyük medya patronlarından biri Turgay Ciner'in, işine gelmeyen insanları hedef alarak medya kuruluşlarını kullanması. Habertürk kısa süre önce Show TV'nin satışını protokole dayanarak engelleyen kanalın ilk sahibi Erol Aksoy'u 10 gün arka arkaya 'Bu adam neden hapse girmiyor' diye tam sayfa ve manşet haberlerle hedefe gösterdi. Hatta yayınladığı bir belgede Aksoy'un ev adresini de karartmadan verdi. Yıllar önce medya savaşlarının ortasında Nükhet Duru'nun adını karıştırarak (Burada bile Oray Eğin, Aydın Doğan'a yalakalık yapıyor. C.K.) tamamen yalan bir haberle belaltı çalışan da Ciner'in o dönem sahibi olduğu Sabah gazetesiydi. Turgay Ciner'in aşağı yukarı nasıl bir medya patronu olduğu etrafında tuttuğu gazetecilerden belli. Zamanında Yiğit Bulut'u paraya bağlayıp her gün ekrandan ona buna küfrettiren Ciner'di."

Görüldüğü gibi bu 5 Nisan 2015 yazısı bile bu çetenin şantajcılığını ortaya koyuyor. Bu çetelere taviz verenler, prim verenler yanlış yapar. Daha bunun gibi çok örnek var. Ülkemiz bu çetelerden de temizlenecektir...