Cem Küçük ve Fuat Uğur Sözcü davasında ifade verdi

Hakkında yakalama kararı bulunan Sözcü Gazetesi sahibi firari sanık Burak Akbay, gazetenin Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli, internet sitesinin sorumlu müdürü Mediha Olgun ve davanın tek tutuklu sanığı muhabir Gökmen Ulu’nun yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Dün başlayan yargılamanın bugün yapılan oturumunda, tutuklu sanık Gökmen Ulu cezaevinden getirilirken, Yonca Yücekaleli, Mediha Olgun duruşma salonunda hazır bulundu. Firari sanık Burak Akbay ve ile diğer sanıkların avukatı da duruşmaya katıldı. Sözcü Gazetesi yazarları Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil de duruşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Sanık yoklamasının yapılmasının ardından, tanık dinlemesine geçildi. Türkiye Gazetesi yazarı ve TGRT Haber Televizyonu Medya Kritik Programı sunucusu Cem Küçük tanık ifadesinde gazeteci olduğunu ve işi gereği her gün bütün medya kuruluşlarındaki haberleri didik didik incelediğini söyledi. Sanıklar hakkındaki suçlamalara değinen Küçük, “Sanıkların FETÖ’ye yardım yataklık ettikleri, Gökmen Ulu’nun Cumhurbaşkanının kaldığı otelin bilgisini örgüt üyelerine verdiği gibi iddialar çok komik. Bu iddianameden böyle bir şey çıkmıyor. Mali işlere ilişkin 2010 verileriyle ilgili yerlere değinilmiş. Bana göre bu mali bilgilerin iddianameye yazılmaması gerekir. FETÖ Nisan 2014’de terör örgütü olarak kabul edilmiştir” dedi.

“Sözcü yazarları, Saygı Öztürk’ü eleştirmeyi bize bırakmamalıydı”

“Eğer bu iddianamenin konusu Kozmik Oda, MİT tırları gibi konularla ilgili olsaydı, o zaman Sözcü’nün FETÖ’cülerin işine gelen manşetler attığını söyleyebilirdim” diyen tanık Küçük, “İddianameye bakarak, namusumla söylüyorum, Sözcü Gazetesi FETÖ ile işbirliği yaptı denemez. Altını çizerek söylüyorum. Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk ve diğer bütün yazar çizerleri 2009’dan beri FETÖ’cülere terörist derlerdi. FETÖ’nün gerçek yüzü ortaya çıktıktan sonra Saygı Öztürk’ün Gültekin Avcı gibi kişilerle program yapmasını bence en çok Sözcü yazarları eleştirmeliydi. Bunu bize bırakmamalıydılar” diye konuştu.

Küçük’ün ifadesini tamamlamasıyla birlikte Mahkeme Başkanı, “Savcılık ifadenizde Burak Akbay FETÖ’ye ait evlerde yetişmiş dediniz mi?” diye sordu. Küçük bu soruya, “Ben öyle bir şey demedim. Olsa ben zaten yazarım. Hiç çekinmem. Bilmiyorum, bu gazete haberleri üzerine yaptığım yorumdur, bilgim yoktur” şeklinde yanıt verdi.

Cem Küçük’ün ardından, Türkiye gazetesi yazarı ve TGRT Haber Televizyonu Medya Kritik Programı sunucularından Fuat Uğur, tanık olarak duruşma salonuna çağrıldı.

“Gökmen Ulu’nun tutukluluğu ızdıraba döndürüldü”

Tanık Uğur, Sözcü Gazetesinin yaptığı haberleri eleştirdiğini belirttiği ifadesinde, “Bu iddianamede tanık olmamı anlamıyorum. Bunlar Sözcü’nün FETÖ’ye hizmet ettiğini göstermez. Gökmen Ulu ve Mediha Olgun haksız yere tutuklu kaldı ve tutuklu yargılandı. Gökmen Ulu'nun gazetecilik refleksi ile yaptığı haber nedeniyle tutuklu olmaması gerektiğini de yazmıştım. İddianamede bir somut kanıt da görmedim. Gökmen'in tutukluğu ızdıraba döndürüldü. Ben, Sözcü Gazetesi’nin FETÖ ile irtibatlı olduğuna dair hiçbir şey bilmiyorum. Bu dava bence bir hukuk devletine zarar vermeden bitirilmeli diye düşünüyorum” dedi. Sanık avukatları, ifadesini tamamlayan Uğur’a, nasıl davanın tanığı olduğunu sordu. Uğur, soruşturma aşamasında savcılık tarafından telefonla ifadeye çağrıldığını söyledi. Duruşma diğer tanık ifadeleriyle devam ediyor.

Cem Küçük ve Fuat Uğur ifade verdikten sonra, İstanbul Adalet Sarayı’nın karşısındaki meydanda basın mensuplarına demeç verdi.

“Olgun tahliye olunca en çok bize teşekkür etti”

Cem Küçük, duruşma salonunda verdiği ifadeye hatırlatmada bulunarak, “İddianameye bakarak, Sözcü Gazetesi FETÖ’ye yardım ve yataklık etmiş denemez. Çünkü ortaya konan delillerle, iddiaların boş olduğu görünüyor. Zaten Mediha Olgun da tahliye olduktan sonra en çok bana ve Fuat Uğur’a teşekkür etti. Onun çıkması için en çok biz mücadele etmiştik. Neye inanıyorsak, namusumuzla şerefimizle, iddianamede neyi okuduysak onu söyledik. Sözcü Gazetesiyle bizim dünya görüşümüz yüzde yüz zıttır. Ama iddianameyle yola çıkmak lazım. Başka şeylere baksaydık tabii ki 17-25 Aralık gibi olaylarda FETÖ’nün işine gelen çok yayın yaptılar, ama iddianamede bunlar yok. Biz burada neye inandıysak neyi gördüysek onu söyledik. Belki onlar bize bunu yapmazdı açık söyleyeyim ” dedi.

“Gökmen Ulu tahliye edilmeli”

Fuat Uğur ise, “Bu iddianamede neden tanık olduğumu bile anlamış değilim. Biz gazeteciler, çeşitli gazeteler ve yazarlarıyla polemiğe gireriz. Bu tartışmalardan yola çıkarak Sözcü Gazetesi’nin FETÖ ile bağlantısına yönelik bir iddianamede tanık olarak yer almamız gerçekten tuhaf. İddianamenin çok temelsiz olduğunu gördüm. Duruşmada bunu ifade ettim. Bu iddianameyle açılan davanın bir an önce bitirilmesini, Gökmen Ulu’nun tahliye edilmesi gerektiğini söyledim. Delil olarak iddianameye konulan deliller hiçbir şey ifade etmiyor. Gökmen Ulu, 15 Temmuz günü bir haber yapmış, bu nedenle tutuklu yargılanıyor. İnsan olarak, vicdanımızla hareket ettik” ifadelerini kullandı.

Başak Akbulut



