Cem Satman'ın kokartı gitti

Fenerbahçe'nin ligin 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta siyah-beyazlı futbolcu Negredo'nun golünü ofsayt gerekçesiyle iptal eden ancak daha sonra verdiği kararın yanlış olduğu açıklanan yardımcı hakem Cem Satman'ın FIFA Kokartı'nın alındığı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından da açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden hakemlere yönelik kış seminerine ilişkin yapılan açıklamada FIFA Kokartı takacak hakemlerin listesi de yayınlandı. Bu listede Satman yer almazken, onun yerine Manisa bölgesi hakemi İbrahim Çağlar Uyarcan dahil edildi.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman da yardımcı hakem Cem Satman ile ilgili, "Bu hakemi takip edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

FIFA Kokartı takacak olan hakem ve yardımcı hakemlerin listesi şöyle:

Hakemler

Cüneyt Çakır

Hüseyin Göçek

Halis Özkahya

Mete Kalkavan

Ali Palabıyık

Alper Ulusoy

Halil Umut Meler

Yardımcı Hakemler

Bahattin Duran

Tarık Ongun

Mustafa Emre Eyisoy

Kemal Yılmaz

Ekrem Kan

Ceyhun Sesigüzel

Esat Sancaktar

Kerem Ersoy

Serkan Olguncan

İbrahim Çağlar Uyarcan

Uygar Aydın

